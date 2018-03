Это реально: как сделать крутой макияж с помощью всего одного продукта 

Представь, что ты проспала или просто решила не делать макияж, а вечером тебя неожиданно позвали на свидание! На этот случай неплохо было бы иметь в сумке косметичку с полным арсеналом бьюти-средств. Или… всего один продукт, с помощью которого можно легко и быстро сделать потрясающий макияж!

Дарья Холодных — один из самых из известных и востребованных российских визажистов. В одном из своих последних роликов Дарья рассказала, какой макияж она считает идеальным, и показала, как создать его, используя всего один продукт. Кстати, лук получился очень актуальным — подобные истории мы часто видели на модных показах этого сезона.

Если бы спросили, какой макияж по моему мнению идеальный, я бы ответила, что этот. Красивая кожа просвечивающая веснушки, румяна для свежести (вы сами можете контролировать степень нанесения румян), покрашенные брови (здесь они ещё не тронутые, смотрите стори). Можно даже без туши. Я люблю в макияже две вещи: живопись на лице и индивидуальную красоту каждой моей модели и клиента. Меня удручает и расстраивает эта тенденция слепого копирования инстаграмных макияжей, где полностью стирается индивидуальность, и лица смотрятся словно в штампованных масках. Иногда я вижу параллель: сколько косметики на лице у девочки в инстаграмме, столько же наигранности и фальши. А что думаете вы? Что будет дальше? Рассвет healthy-макияжей или «транс-див»? Ps: в макияже использовала румяна-стик @smashboxrussia и кисть China town @chillydashbrush Модель @maria_lukhmeneva Pss: see final look in stories A post shared by Холодных Дарья (@darya_kholodnykh) on Feb 26, 2018 at 5:57am PST Смотри видеоурок, выбирай свое идеальное бьюти-средство и создавай самый актуальный макияж этой весны! Совет от Cosmo : немного туши на ресницах все же не помешает!