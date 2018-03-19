Что такое дуофибра? 

Дуофибра — кисть, созданная из ворса двух видов разной длины. Обычно она бывает черно-белой. Ворс отличается не только по цвету, но и по происхождению: один — натуральный, другой — искусственный.
Инструмент подходит для работы с тональными средствами, кремовыми румянами и хайлайтерами. Дуофибра помогает нанести средство идеально ровно, а также экономит косметику, ведь с ее помощью используется лишь необходимое количество бьюти-средств.
Дуофибру можно найти в линейке продуктов практически всех крупных марок.
Кисть 139S DUO FIBRE TAPERED FACE, MAC N.1 Кисть дуофибра из смешанного ворса
Кисть №44, SEPHORA COLLECTION
Кисть для полировки №2, YVES SAINT LAURENT
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