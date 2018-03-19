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Анна Михайловская показала стильный весенний образ
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Анна Михайловская показала стильный весенний образ 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодая актриса поделилась привлекательным селфи в фиолетовом джемпере. Макияж девушки оказался очень актуальным этой весной. Помада в тон джемперу идеально подошла к бледной коже и карим глазам Анны. Однако Михайловская посетовала на прогноз погоды, согласно которому на улице будет не теплее -20°С. По словам актрисы, в ее душе уже давно наступила весна, и теперь очень хотелось бы соответствующих изменений в окружающей среде.
Подписчики поразились красоте Аниного макияжа. Некоторые даже заподозрили девушку в обладании магическим талисманом: «Девушка без возраста. Какая была в „Барвихе“, такая и осталась. Кто-то нашёл колодец молодости или кольцо как у Фродо».
Не всем понравился смелый фиолетовый оттенок помады Михайловской, в результате чего появились рекомендации с использованием более нежных тонов. Видимо, не все поклонники молодой исполнительницы в курсе последних модных тенденций.
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