6 новых палеток теней, которые вы захотите попробовать

Палетки теней — любимая забава бьютиголиков, но и среди них нужно уметь выбирать. Мы заботливо собрали хорошие палетки на любой вкус, а вам осталось только найти в этом всем свой стиль.

Палетка Kristen Leanne x Urban Decay

Эта палетка, как вы могли догадаться по названию, была создана Urban Decay в коллаборации с бьюти-блогером Кристен Лин. Будучи одним из главных инфлюенсеров американского Youtube Кристен уже давно заслужила доверие бьютиголиков, и теперь она пробует новую для себя сферу. В одной из палеток (а всего их три) 11 ярких пигментированнх шиммерных оттенков, идеальных для кричащего вечернего макияжа. Идеи последнего можно найти на канале Кристен.

Палетка Pop Illusion YSL Beauté

В палетке из одноименной весенней линейки макияжа собрались нетипичные для бренда оттенки: модное сезонное сочетание розового и синего разбавляет слепящий золотой оттенок. Все текстуры в палетке сатиновые, так что, наиболее выигрышно тени будут смотреться на подвижном веке.

Палетка Magnif'eyes, Rimmel

Вы удивитесь, но глазам контуринг нужен не меньше, чем лицу (особенно, если вы не любите яркий макияж). В новой палетке Rimmel есть все оттенки, необходимые для кульптурирования век: нанесите матовый серо-коричневый на складку века, шиммерный бронзовый — на подвижное веко, светлый сатиновый — во внутренние уголки глаз, и комплименты за красивые глаза вам обеспечены.

Палетка Spring in Capri, Bobbi Brown

Палетка из весенней лимитки Bobbi Brown тоже подойдет для такого контуринга. А на случай, если вам захочется сделать образ поярче, здесь предусмотрен темно-синий и бежевый шиммерный рефилы.

Палетка Green Me, Kiko Milano

Палетка из экологичной коллекции Kiko Milano буквально создана для того, чтобы легко трансформировать дневной макияж в вечерний. С утра вы скульптурируете веки с помощью базовых оттенков коричневого, а к вечеру добавляете ягодные блики и отправляетесь на досуг.

Палетка Candy Box, Artistry

Палетка Artistry полностью состоит из пигментированных шиммерных оттенков. Коричневая палитра легко адаптируется к повседневности, а голубую можно приберечь для особых случаев. Кстати, рефилы раздельные и упакованы в жестяную баночку (вживую это решение смотрится очень фотогенично).