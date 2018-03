Что делает визажист Ким Кардашьян, чтобы у клиентов не было прыщей?

Любимый визажист Ким Кардашьян (37) Марио Дедиванович уверяет: самое важное для здоровья клиенток — чистота кисточек, и он знает, как нужно их очищать! По словам самого мастера, он не просто моет все инструменты для нанесения макияжа раз в неделю (кстати, бери на заметку — можно делать простой мыльный раствор для этого), он обязательно протирает каждую кисть средством для очищения лица Philosophy's Purity Made Simple Cleanser.

Have you tried this iconic cleanser? 🛁🛁 I have 🙋🏻‍♂️😛 @philosophycanada @lovephilosophy #philosophypartner

Публикация от MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario)

15 Мар 2018 в 12:09 PDT «Как-то раз я задумался: а ведь этот продукт мягко удаляет все следы макияжа с лица, и, вероятно, он также деликатно будет работать и с кисточками для макияжа, — вспоминает Марио. — Так что попробуй повторить мой трюк, и результат точно понравится!»

