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Что делает визажист Ким Кардашьян, чтобы у клиентов не было прыщей?
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Что делает визажист Ким Кардашьян, чтобы у клиентов не было прыщей? 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Любимый визажист Ким Кардашьян (37) Марио Дедиванович уверяет: самое важное для здоровья клиенток — чистота кисточек, и он знает, как нужно их очищать! По словам самого мастера, он не просто моет все инструменты для нанесения макияжа раз в неделю (кстати, бери на заметку — можно делать простой мыльный раствор для этого), он обязательно протирает каждую кисть средством для очищения лица Philosophy's Purity Made Simple Cleanser.
Have you tried this iconic cleanser? 🛁🛁 I have 🙋🏻‍♂️😛 @philosophycanada @lovephilosophy #philosophypartner
Публикация от MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario)
15 Мар 2018 в 12:09 PDT  «Как-то раз я задумался: а ведь этот продукт мягко удаляет все следы макияжа с лица, и, вероятно, он также деликатно будет работать и с кисточками для макияжа, — вспоминает Марио. — Так что попробуй повторить мой трюк, и результат точно понравится!»
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-delaet-vizazhist-kim-kardashyan-chtoby-u-klientov-ne-bylo-pryshhej/
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