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Как, куда и чем правильно наносить хайлайтер
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Как, куда и чем правильно наносить хайлайтер 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мода на сияющую кожу появилась уже давно. На бьюти-рынке столько разных видов хайлайтера от разных марок, что не приобрести хотя бы один нереально сложно. Но если не умеешь им пользоваться, то макияж будет испорчен. Так что мы подготовили для тебя несколько советов.
Хайлайтер — это сиятор (от английского «подчеркивать, высветлять»). Он способен мгновенно преобразить лицо, сделать его визуально гладким, а кожу — сияющей и свежей. Хайлайтер может быть сухим, жидким, шиммерным, в стике, с эффектом влажного свечения, с явными блестками.
Самое главное — это интенсивность нанесения продукта: для дневного макияжа уместен хайлайтер с минимальным светоотражением, а вот для вечернего можно выбрать средство с ярко выраженным эффектом. Зоны, на которые стоит наносить хайлайтер, определить несложно. Это верхняя часть скул, также можно добавить немного средства на область под изгибом брови, по спинке носа и подсветить «галочку» над верхней губой. Для получения более яркого сияния лучше использовать сухой хайлайтер.
Также сухая текстура больше подойдет для жирной кожи. А для более деликатного сияния отлично подойдет хайлайтер с жидкой текстурой. Его лучше использовать для сухой кожи лица.
Стойкость хайлайтера может увеличить правильно подготовленная кожа. Используй базы под макияж, тональную основу или СС-, ВВ-крем для лучшей стойкости.
При выборе цвета хайлайтера следует отталкиваться от природного подтона кожи. Смуглым девушкам следует выбирать хайлайтер золотых оттенков. А обладательницам фарфоровой кожи будет к лицу жемчужный оттенок с голубым и розовым подтоном. Если тебе сложно сделать выбор, советую присмотреться к оттенку «шампанское».
Для нанесения хайлайтера отлично подойдет веерная кисть или можно воспользоваться подушечками пальцев. Наноси хайлайтер в небольшом количестве, чтобы на лице не появился неприятный «жирный» блеск. Очень важно хорошо растушевать хайлайтер во избежание резких границ. Также нежелательно использовать хайлайтер, если у тебя проблемная кожа с акне или другими воспалениями.
Не путай иллюминатор и хайлайтер. Иллюминаторы — это специальные легкие кремы с жемчужным сиянием. Их наносят тонким слоем на все лицо, в отличие от хайлайтера, который наносят на отдельные участки лица.
Хайлайтеры и иллюминаторы дают разные эффекты на лице, но используются для одних и тех же целей. Они выделяют и высветляют определенные зоны лица, за счет чего оно кажется более свежим и рельефным. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Яна Курагина Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock
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