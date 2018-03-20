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Что подарить мужу этой весной?
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Что подарить мужу этой весной? 

BeautyHack.ru 14 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Бренд Givenchy продолжает традицию открывать нам джентльменов XXI века по-новому. Рассказываем, какими аккордами будет раскрываться парфюм джентльмена этой весной.
В этом сезоне бренд представляет нам сильного мужчину-лидера с сильным темпераментом и открытой душой, который не скрывает свои чувства, а смело делится ими. Новая парфюмерная вода аромат Gentleman Givenchy Eau de Parfum дает нам возможность ощутить чувственность, уверенность и страсть, которые раскрываются сильнее с наступлением ночи и не теряет своего очарования в лучах первого утреннего солнца.
Все очарование заключено в сочетании соблазнительных нот пачули и дерзких аккордов ириса, которые идеально подходят друг-другу, словно белая сорочка и элегантные запахи. Но на этом притяжение не заканчивается — в силу вступает резкая нота черного перца, которая обжигает шлейф от аромата, словно красный галстук в классическом костюме.
Такой джентльмен не боится экспериментов. Скорее наоборот — он уверен в себе и открыт ко всему новому. Об этом нам говорит и упаковка аромата, который заключен в черное матовое стекло.
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