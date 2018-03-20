Что случилось с коллекцией Hydra Life Dior?

Ваша кожа устала после зимы? Рассказываем про три средства, которые помогут ей проснуться и засиять!

В этом году бренд Dior дополнил нашумевшую гамму Hydra Life тремя новыми средствами для ухода, в составе которых — только натуральные ингредиенты. Формула средств практически не содержит парабены и силиконы, а текстура подарит коже настоящее пробуждение от зимней спячки!

Вода-сорбе 2-в-1 Новое средство работает как лосьон — мягко подготавливает кожу к нанесению крема. Его главная задача — сблансированное увлажнение (ведь после очищения кожа часто бывает раздражена). При регулярном применении он сужает поры и изабавляет кожу от несовершенств (покраснений, высыпаний и черных точек). Эффект достигается за счет минеральной пудры в составе. Но в лосьоне есть еще один интересный ингредиент — ферментированный сахар, который имеет накопительный эффект: со временем он укрепляет кожу. А за мягкое увлажнение отвечает жасминовая вода.

Цена: 2 500 руб.

Интенсивный крем-сорбе

У средства очень легкая и приятная текстура бальзама, но оно обеспечивает глубокое увлажнение и питание для обезвоженной кожи. При нанесении крем-сорбе становится маслянистым и не травмирует даже поврежденные и раздраженные участки. В составе — уникальное сочетание масла мальвы и экстракта ромашки, которые в комплексе успокаивают кожу и укрепляют верхний слой эпидермиса: это восстанавливает водный баланс в клетках. В результате кожа становится более гладкой и сияющей. Крем отлично подойдет для пересушенной кожи. В периоды особой чувствительности эксперты марки советуют использовать его на ночь в качестве маски. Особый бьютихак Dior — наносите средство на самые сухие участки тела (колени, тыльную сторону ладони и локти).

Цена: 4 500 руб.

Гель-сорбе для глаз

В период, когда кожа особенно подвержена стрессам и сухости, в зону особого риска попадает нежная кожа области вокруг глаз. На помощь приходит новый гель марки, который охлажадает кожу и мгновенно убирает следы усталости (все благодаря керамическому апликатору). Наносите средство после утреннего умывания, и оно не только скроет следы бессонной ночи, но и напитает кожу, придавая лицу здоровый и отдохнувший вид. За глубокое питание отвечает абиссинское масло (поэтому средство можно наносить на ресницы и брови, что дополнительно укрепит их). Васильковая вода обладает эффектом лифтинга и успокаивает раздраженные участки. Компактный гель легко помещается даже в самую маленькую косметичку — возьмите средство с собой и наносите на веки, брови и виски масирующими движениями, чтобы снять усталость в середине рабочего дня (а макияж при этом останется на месте!).

Цена: 3 600 руб.