Анджелина Джоли призналась, что не боится стареть

В прошлом году актриса Анджелина Джоли отметила своё-летие, однако звезда не выглядит на свои года. Гладкая кожа, пухлые губы и стройное тело — именно так выглядет Джоли. Несмотря на свой возраст, Анджелина остаётся самой красивой женщиной в Голливуде.

Сама актриса призналась в интервью известному изданию, что замечает как стареет, но ей это даже нравится.

«Я смотрю в зеркало и понимаю, что похожа на свою маму. И это согревает меня, — поделилась Джоли, — Я вижу, как старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива. Конечно, я вижу свои недостатки. Но то, что я вижу, не касается моей внешности. Это больше о том, что я узнаю в себе свою семью. Я вижу свои годы», — рассказывает Джоли.

За свои года Анджелина столкнулась с многими трудностями: рак груди, развод, трудности в карьере и семье. Главное, что актриса не падает духом и продолжает делать добрые дела и появляться на красных дорожках.

Мы уверенны, что Анджелина Джоли яркий пример того, что добрая душа внутри — это залог внешней красоты человека.