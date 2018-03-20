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Анджелина Джоли призналась, что не боится стареть
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Анджелина Джоли призналась, что не боится стареть 

Popcake.tv 9 часов назад
Фото: Popcake.tv
В прошлом году актриса Анджелина Джоли отметила своё-летие, однако звезда не выглядит на свои года. Гладкая кожа, пухлые губы и стройное тело — именно так выглядет Джоли. Несмотря на свой возраст, Анджелина остаётся самой красивой женщиной в Голливуде.
Сама актриса призналась в интервью известному изданию, что замечает как стареет, но ей это даже нравится.
«Я смотрю в зеркало и понимаю, что похожа на свою маму. И это согревает меня, — поделилась Джоли, — Я вижу, как старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива. Конечно, я вижу свои недостатки. Но то, что я вижу, не касается моей внешности. Это больше о том, что я узнаю в себе свою семью. Я вижу свои годы», — рассказывает Джоли.
За свои года Анджелина столкнулась с многими трудностями: рак груди, развод, трудности в карьере и семье. Главное, что актриса не падает духом и продолжает делать добрые дела и появляться на красных дорожках.
Мы уверенны, что Анджелина Джоли яркий пример того, что добрая душа внутри — это залог внешней красоты человека.
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