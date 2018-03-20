В Африке прошел первый в мире конкурс красоты для альбиносов

В Зимбабве состоялся первый конкурс красоты «Мисс альбинос». Это мероприятие призвано искоренить дискриминацию в африканских странах, связанную с этим редким заболеванием.

В конкурсе красоты приняли участие 13 девушек. Кроме стандартного дефиле на сцене, конкурсантки должны были ответить на ряд вопросов. Мисс альбинос стала 22-летняя Ситхембисо Мутукуре, которая была награждена 85-ю долларами. Девушка говорит, что своей победой в конкурсе хочет вдохновить других людей, которые живут с этим редким заболеванием, отстаивать свои права. «Я прошла через многое. А теперь я хочу, чтобы такие же люди, как я были смелыми и настойчивыми в жизни».

Организатор этого мероприятия рассказала, что пока смогла привлечь на конкурс лишь одного спонсора. Но женщина очень надеется, что в будущем подобные конкурсы смогут выйти и на международную арену. Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором клетки кожи не могут производить меланин. А именно он придает окраску коже, волосам и глазам. Люди, страдающие этим недугом, часто имеют проблемы с глазами и чаще других подвержены раку кожи.

Во многих странах Африки альбиносы регулярно сталкиваются с дискриминацией и жестокими преследованиями. Многие африканцы считают, что негр-альбинос приносит в деревню несчастье. А части тела такого человек уходят там за огромные деньги. Родители, у которых родился ребенок-альбинос, стерегут его днем и ночью, спасая от варварства соседей.

А 22-летний Илай Дягилев из Казахстана переоделся в девушку и легко вышел в финал в виртуальном конкурсе красоты Miss Virtual Kazakhstan. Своим поступком он хотел показать, как коварна неестественная красота.