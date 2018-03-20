Ещё
В Африке прошел первый в мире конкурс красоты для альбиносов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Африке прошел первый в мире конкурс красоты для альбиносов 

Eva.ru 6 часов назад
Фото: Eva.ru
В Зимбабве состоялся первый конкурс красоты «Мисс альбинос». Это мероприятие призвано искоренить дискриминацию в африканских странах, связанную с этим редким заболеванием.
В конкурсе красоты приняли участие 13 девушек. Кроме стандартного дефиле на сцене, конкурсантки должны были ответить на ряд вопросов. Мисс альбинос стала 22-летняя Ситхембисо Мутукуре, которая была награждена 85-ю долларами. Девушка говорит, что своей победой в конкурсе хочет вдохновить других людей, которые живут с этим редким заболеванием, отстаивать свои права. «Я прошла через многое. А теперь я хочу, чтобы такие же люди, как я были смелыми и настойчивыми в жизни».
Организатор этого мероприятия рассказала, что пока смогла привлечь на конкурс лишь одного спонсора. Но женщина очень надеется, что в будущем подобные конкурсы смогут выйти и на международную арену. Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором клетки кожи не могут производить меланин. А именно он придает окраску коже, волосам и глазам. Люди, страдающие этим недугом, часто имеют проблемы с глазами и чаще других подвержены раку кожи.
Во многих странах Африки альбиносы регулярно сталкиваются с дискриминацией и жестокими преследованиями. Многие африканцы считают, что негр-альбинос приносит в деревню несчастье. А части тела такого человек уходят там за огромные деньги. Родители, у которых родился ребенок-альбинос, стерегут его днем и ночью, спасая от варварства соседей.
А 22-летний Илай Дягилев из Казахстана переоделся в девушку и легко вышел в финал в виртуальном конкурсе красоты Miss Virtual Kazakhstan. Своим поступком он хотел показать, как коварна неестественная красота.
Eva.ru: последние новости
Рисуем брови: модные тренды этого года «Все на одно лицо»: Анну Хилькевич перепутали с Верой Брежневой «Возраст берет свое»: Сальма Хайек показала фото без макияжа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение