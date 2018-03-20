Как правильно рисовать стрелки?

Стрелки — один из самых сложных элементов в макияже. Что и как нужно делать, нам рассказали практикующие визажисты.

Антон Зимин , ведущий визажист М. А. С в России и СНГ Чтобы сделать такой же макияж с черной подводкой, как на показе Oscar De La Renta, нужно сначала провести тонкую линию по ресничному контуру и заполнить ее равномерно цветом. После этого создать кончик стрелки, первым делом слегка наметив его, а затем проведя более четкую линию. Теперь возьми любой яркий цвет карандаша или тени (так ты подчеркнешь оттенок глаз) и проведи небольшую линию под кончиком стрелки, как бы дублируя ее. Прокрась ресницы черной тушью — и образ готов!

Виктория Уварова , визажист Beauty Bar Стрелка получится ровной, если использовать любую карточку. Плотно приложи ее к коже — так, чтобы она была продолжением нижней части глаза, и прочерти линию. Проще простого!

Алина Харламова, визажист Beauty Bistrо

Даже если ты планируешь нарисовать стрелку жидкой или гелевой подводкой, первым делом прорисуй мягким коялом линию межресничного пространства (так ты визуально удлинишь реснички, а стрелка не будет висеть в воздухе). Еще не забывай: стрелка должна быть темнее радужки глаза, в противном случае взгляд будет туманным и невыразительным. Например, бери темно-коричневый или черный коял для межресничного пространства и рисуй фиолетовую или бронзовую стрелку, если у тебя зеленые глаза, или глубоким синим — при карих глазах.

Джанет Алистанова, бровист Ma & Mi Самый простой способ: от внешнего угла глаза рисуем линию, которая будет продолжением нижнего века. В этом нам поможет кончик кисти (прикладываем кисть и определяем направление). Далее ставим маленькую отметку на центральной точке века и соединяем нашу линию с этой точкой — это будет кончик стрелки. Остается доделать внутренний угол глаза — и стрелка готова.

Олеся Ерохина, визажист Go Coppola Nikolskaya

Первый шаг — прокрашиваем тонко линию роста ресниц мягким карандашом. Чтобы получилось ровно, берем скошенную синтетическую кисть. Далее намечаем хвостик из угла глаза. В среднем длина хвостика не должна быть длиннее хвостика брови. Соединяем с основанием. Рисовать хвостики лучше, когда глаза открыты, так ты можешь контролировать симметрию обеих кончиков.

После карандаша можно перейти на гелевые подводки. Они легко растушевываются в мягкую стрелку, если с первого раза не получилось ровно.

Екатерина Ковальчук, топ-визажист mybeauteria.ru Если ты — новичок, то лучше начинать с подводок-фломастеров. Контролируя силу нажатия, ты легко сможешь регулировать толщину и насыщенность стрелки. Если же ты убеждена, что твое призвание — гелевые подводки, но с тонкой кистью у тебя отношения на «вы», то для начала используй скошенную кисть (которую обычно используют для создания формы бровей) — с ней будет легче задать направление и сделать линии более четкими.

Еще один важный момент — не держи руки на весу. Чтобы рука не дрожала в самый ответственный момент, облокоти ее на твердую поверхность. Подвинься поближе к зеркалу и при рисовании стрелки смотри прямо на себя, не отводя взгляда, чтобы не исказить стрелку.

Павел Туль, визажист Wax Detox Bar Часто сложно нарисовать стрелки, потому что непонятны направление и угол хвостика. Проверенный способ — сначала по линии роста ресниц ставим точки, а после их соединяем. Все проще простого! А хвостик уже выводим в зависимости от строения глаза, главное — чтобы он не заваливался и не получались печальные глаза.

Камила Белотелова, визажист Inhype Beauty Zone

Начнем с удобной кисточки — это очень важный момент. Лучше всего подойдет кисть из натурального ворса. Сначала рисуем тонкую линию над ресничным контуром, а затем рисуем хвостик. Он как бы продолжает нижнюю линию глаза, и тут главное — не пересечь изгибов кожи (в случае с нависшим веком хвостик должен быть немного скромнее), далее по желанию можешь увеличить ширину стрелки.

Залина, визажист студии Marfa Make Up Всегда начинай рисовать стрелку с внешнего угла. Так ты легко представишь, какой именно она должна получиться. Перед тем как использовать гелевую подводку, прорисуй стрелку тенями или карандашом (их всегда легче поправить и, если нужно, немного растушевать), а затем заполни подводкой.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-pravilno-risovat-strelki/