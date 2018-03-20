Чернорабочие: 9 лучших очищающих масок с углем

Средства с древесным, бамбуковым углем и каолином, которые не пересушат кожу и избавят вас от черных точек и излишков себума, — в подборке BeautyHack.

Маска с бамбуковым углем Clear Improvement Active Charcoal Mask, Origins

Уходовую марку Origins с 20-летней историей мы любим за минималистичные упаковки, природные компоненты, приятные текстуры и ароматы. Бренд использует только натуральные ингредиенты. Среди них есть самые необычные: мякоть абрикоса, цветы ромашки, морковь, эдельвейс, грейпфрут и даже ягоды годжи.

Маска с бамбуковым углем Clear Improvement — бестселлер Origins. Черная, но не слишком вязкая, при нанесении слегка пощипывает кожу. Что в составе? Бамбуковый уголь (как магнит, вытягивает из пор всю грязь), белая китайская глина (избавляет от токсинов) и лецитин (снимает воспаление).

Цены за 50 мл: 1 000 руб.

Маска-скраб для глубокого очищения кожи City Block Purifying Charcoal Clay Mask+Scrub, Clinique

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Еще одна маска на основе угля — здесь она работает в комплексе с белой глиной. На коже становится светло-серого цвета. Наносите на очищенное лицо, избегая область под глазами. Спустя минуту она как будто начинает двигаться — появляется ощущение, что из кожи словно пылесосом вытягивается грязь. Дает хороший отшелушивающий эффект и смывается без труда теплой водой.

Цена: 3 100 руб.

Маска-пленка Cgarcoal peel off, Clubman Pinaud

Тестировала редактор BeautyHack Наталья Капица

Я обожаю аромат мужской косметики: брутальный, немного тяжелый, без приторных, ванильно-сладких нот. Когда мне было 15 лет, регулярно одалживала у старшего брата туалетную воду. До сих пор практикую эту маленькую шалость (правда, сегодня жертва набега уже не брат). И когда в редакции решили протестировать маски с углем, с радостью забрала черный лаконичный тюбик Cgarcoal peel off от Clubman Pinaud. Бренд, основанный в 1810 году в Париже, выпускает исключительно мужскую косметику. В начале 90-х в линейке помимо средств для бороды, появились кремы и маски. Эта маска-пенка — просто нечто!

У нее «резиновая» консистенция — тянется, как жвачка. Долго думала, как правильно ее нанести, но потом бьюти-шерлок нашел выход из положения — смочила руки водой и все пошло, как по маслу. У средства нет запаха, а через 15 минут после нанесения оно превращается в эластичную черную пленку, которая легко снимается. Вместе с пленкой «снимаются» и черные точки, легкие покраснения и жирный блеск. В составе содержится активированный уголь, известный абсорбирующими свойствами, магний, кремний, калий и литий.

Маска выводит токсины, очищает поры, увлажняет и оказывает себорегулирующее действие. От меня мужскому бренду со своей философией и концепцией — крепкая пятерка.

Цена: по запросу

Матирующая угольная маска Masque Charbon, Payot

Тестировала редактор BeautyHack Наталья Капица

Марку Payot нежно люблю уже несколько лет — за это время не было ни одного средства, которое меня разочаровало. Матирующая маска Masque Charbon — еще одно доказательство того, что мастерство бренда на «level90».

Нежнейшее средство с мягким, ненавязчивым запахом содержит два основных ингредиента, необходимых для ухода за жирной кожей, — уголь и каолин. Они абсорбируют избытки себума, глубоко очищают поры и подсушивают мелкие воспаления. Для меня это основные задачи при выборе уходовых средств.

Маска легко распределяется и хорошо смывается водой. После использования средства кожа выглядит более здоровой, ровной и сияющей.

Цена: 1 319 руб.

Очищающая маска против черных точек Doctor's Label Pore Clear, Dr.Jart+

У меня сухая кожа, но в Т-зоне периодически появляются черные точки, а поры становятся расширенными — думаю, все дело в большом количестве средств, которые мы тестируем на себе. Поэтому раз в неделю прибегаю к очищающим маскам, но к выбору подхожу очень осторожно, чтобы дополнительно не травмировать тонкую и сухую кожу. К этой маске я отнеслась достаточно скептически — не люблю тканевые маски, да и эффективно очистить кожу, на мой взгляд, может только маска-пленка. Оказалось, что я ошибалась. Да, это средство не ликвидирует черные точки и не стягивает поры в момент, но оно отлично работает в качестве профилактики загрязнений.

Как и у всех корейских масок, тканевая основа очень щедро пропитана средством, даже лежать с ней было тяжело — казалось, что питательные компоненты в консистенции легкого желе просто-напросто «утекут» с моего лица. В процессе чувствовала легкое покалывание в Т-зоне, но ощущения были не болезненные, скорее наоборот — сигнализировали о том, что средство работает.

После использования кожа стала более увлажненной (хотя казалось бы!), поры стянулись, а цвет лица стал ровнее. Девушкам с жирной кожей советую использовать средство регулярно, а тем, у кого кожа тонкая и сухая, — в качестве профилактики или превентивной меры (от загрязнений не застрахован никто).

Цена: 400 руб.

Маска для лица обогащенная минералами Mineralize Reset & Revive Charcoal Mask, M. A. C Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Вся линейка средств называется «магнит для токсинов» — она предназначена для избавления от черных точек и борьбы с забитыми порами. И это правда — средство вытягивает загрязнения из пор словно магнитом.

В состав входит порошок бамбукового угля и белая глина, обогащенная минералами. Кроме того, маска впитывает излишки себума и предотвращает появление высыпаний. После использования кожа становится матовой и эластичной.

Средство очень комфортно в использовании: не скатывается, не течет и не пачкает все вокруг. После удаления нет чувства стянутости и раздражений. Цвет лица становится ровным, кожа — более упругой и увлажненной. Средство не провоцирует высыпаний и шелушений, даже если она у вас чувствительная.

Цена: 2 450 руб.

Загадочная черная бото маска «Гиалурон и уголь», Dizao Masterpieces

Маска не обещает «до скрипа» очистить ваши поры и избавить кожу от загрязнений. Ее задача — увлажнение, сужение пор и общий детокс, с чем она прекрасно справляется. Бонус — средство подойдет для всех типов.

Тканевая маска очень щедро пропитана питательными компонентами, легко расправляется и не скользит на лице (правда лучше прилечь и расслабиться — приготовить ужин с этой маской на лице все же не получится). Наносила ее на 20 минут, и в процессе процедуры она не вызвала неприятных ощущений: не почувствовала ни покалываний, ни раздражений.

Остатки средства после маски не рекомендуют распределять на лице — их нужно смыть водой (я использую фильтрованную или бутилированную воду, чтобы не допустить дополнительных ощущений стянутости после процедуры). Кожа стала ровной, без следов покраснений. Маска неплохо увлажнила кожу, и я заметила, что поры стали менее расширенными. Отличный вариант для домашнего спа!

Цена: около 150 руб.

Альгинатная маска с древесным углем Modeling Take-out Cup Pack, Ettang

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Слово Ettang означает «мы и земля» — для марки важно использовать максимум натуральных ингредиентов. Одно из самых популярных средств — альгинатная маска, которая представлена в виде сухого порошка в невесомых одноразовых контейнерах, напоминающих банки с йогуртом.

У средства нежная пудровая текстура, в него нужно добавить немного воды. Получится та самая альгинатная маска, которую вам делают в салонах красоты.

Как и все альгинатные маски, эта наносится толстым слоем полностью на все лицо, закрывая даже глаза. Через 20 минут темная субстанция застывает, и вы снимаете ее снизу вверх единым слоем. После снятия происходят чудеса: кожа становится мягкой как шелк, тон лица — свежим и однородным (можно даже не наносить тонально средство).

Древесный уголь в составе отлично очищает поры, убирая излишки себума. Результат можно заметить с первого применения: черные точки исчезают как по мановению волшебной палочки, а поры сужаются.

Цена: 289 руб.

Глиняная маска с активированным углем Clay Mask with Activated Charcoal, Beauty Formulas

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Первое, что отметила, — приятный и ненавязчивый запах средства. Маску легко распределять как специальной кистью, так и подушечками пальцев. Наношу ее на все лицо, избегая область под глазами, жду пока средство высохнет (обычно это занимает 15-20 минут), а после смываю теплой водой. Что приятно — маска совсем не стягивает кожу, даже когда начинает застывать.

У меня жирный тип, и результат приятно удивил: использую средство три раза в неделю и вижу, что кожа стала чище, а количество мелких воспалений уменьшилось.

Но если у вас сухая кожа, используйте средство только на Т-зону (в составе активный компонент маски — активированный уголь, который может пересушивать).

Цена: около 800 руб.