Бюджетные находки: Обновляем косметичку с калининградскими визажистами

— Я всегда говорю, что дорогими и качественными в косметичке должны быть средства для кожи (тональный крем и консилер) и тени. Увы, но у бюджетных марок эти продукты редко выходят классными, и на коже сразу заметно их «неблагородное» происхождение. Остальное — карандаши для губ и для глаз, помады, туши, хайлайтеры и т.д. могут быть любыми. Из моих личных находок — тени марки ART-VISAGE номер 120 в качестве хайлайтера, карандаш для губ 204 и тушь для бровей от VIVIENNE SABO, гелевая подводка MAYBELLINE, румяна и тени COLOURPOP, туши корейских марок.

Жду тренд на естественность. Точнее жду, когда он с подиумов дойдёт до масс, и девушки примут себя со своими воображаемыми недостатками — не будут просить уменьшить нос скульптором, спрашивать: «А что мне делать с моим опущенным веком?» и т.д. и т.п. Бодипозитив уже есть, пришло время фейспозитива. Хочется расслабленности и понимания, что макияж — это увлекательная игра, тут нет правил и алгоритмов и всё зависит от настроения.

Вита Шмидт

— Начну со средств для кожи. Тональный крем ART-VISAGE — бренд российского производства, соотношение «цена-качество» действительно удивляет. Стоит этот чудо-тюбик около 200 рублей, обеспечивает стойкий тон с бархатным финишем. Подходит для всех типов кожи, обеспечивает покрытие средней плотности. Ещё в этом бренде мне понравилась сияющая база под макияж ART-VISAGE LUMINIZER, стоимость около 300 рублей. Мягко подсвечивает кожу изнутри, выравнивает тон. Учитывая стоимость продукта, его обильно можно наносить на ключицы модели во время съёмок, к примеру. Транспорантная финишная пудра марки TREND IT UP, стоимость около 500 рублей, — имеет очень маленький расход, фиксирует макияж и выравнивает кожу. За бюджетными и качественными продуктами для скульптурирования лица можно обратится к марке NYX. Тут очень широкий выбор цветов и текстур, производители постоянно радуют новинками. Брови. Двойные палетки теней для бровей от NYX, где один оттенок чуть светлее, второй темнее, имеют красивые и «правильные» цвета для любого цвета волос. Тут же удобная расческа для бровей и кисть (но кисть, на мой взгляд, очень жёсткая). Стоимость 550 рублей, хватит очень надолго. Мой фаворит среди гелей для бровей — BROW DRAMA MAYBELLINE (любимчик, пользуюсь им сама), фиксирует брови на весь день и прокрашивает волоски, стоимость около 500 рублей. Отличный прозрачный гель у ART-VISAGE, цветовые тоже хороши. Стоимость 95 рублей.

Глаза. Тушь «ГУРМАНДИЗ», стоимость около 140 рублей. Помимо чёрной, есть красивые цветные варианты, — отличная возможность сделать повседневный макияж интереснее. Тушь VIVIENNE SABO CABARET, стоимость около 300рублей, тоже в числе любимчиков: круто разделяет реснички и хорошо держится. Кремовые и сухие тени по доступным ценам есть у NYX, проверены в работе. Дают хороший пигмент и отлично тушуются. Чёрный водостойкий карандаш — это то, что у меня стачивается за неделю. У BOURJOIS мне очень понравится CONTOUR CLUBBING WATERPROOF стоимостью около 320 рублей. Отлично держится на слизистой, мягко растушёвывается и подходит для smoky в качестве подложки. Карандаш для светлого каяла — EVA, им же можно подводить бровь по нижней границе, чтобы сделать её чётче и аккуратнее. Стоимость около 200 рублей. Ещё у них отличные точилки.

Губы — пожалуй, тот пункт, который расписывать я не буду. Потому что количество крутых и бюджетных карандашей и помад просто огромное, и можно найти вариант по душе практически в каждой марке. В тренде неизменно идеальная кожа, сияющая изнутри, и здоровый румянец. Натуральные широкие и ухоженные брови. Мейкап на модных показах говорит о том, что не стоит бояться чётких линий и яркого цвета на глазах, а почему нет? Жёлтые стрелки или просто цветная тушь — весна же (по крайней мере, по календарю)!

Кристина Хитрина, — Отличные кремовые тени от L'OREAL помогут создать модный дымчатый макияж глаз. Смоки-тренд. Ягодная помада — хит сезона, если нанести её и на яблочки щёк, и на губы, получится отличный ансамбль. Очень нравится тушь VIVIENNE SABO CABARET, — отличный эффект по очень приятной цене. Приятно удивил консилер под глаза EVA MOSAIC. Его лёгкая текстура не старит визуально кожу под глазами. Из VIVIENNE SABO CABARET ещё нравится подводка-фломастер, занимаюсь с ней спортом, ни разу не подвела. Из ухода обожаю глиняные маски от СПИВАКЪ — очень недорогая белорусская линия косметики.

Мне советовали глину покупать в хозяйственных магазинах и самой разводить водой — так ещё экономичнее.

Тренд сезона — лёгкие и естественные локоны. Заручившись солёным спреем, скрутив в жгуты влажные (не мокрые) волосы на ночь, можно добиться нужного эффекта, не портя волос термоукладкой.

Мария Цепкова

— KIKO LONG LASTING STICK EYESHADOW — первый любимчик и постоянный помощник в экспресс-макияжах. У теней кремовая текстура и отличная пигментация. Устойчивы, хорошо фиксируются (при желании можно дублировать сухими тенями). Имеют лёгкое нанесение: можно растушевать как пальчиком, так и кистью. Широкая палитра цветов и приятная цена.

Далее блеск «Л’ЭТУАЛЬ» STARLETTE VOLUME ACTIVATEUR COLLAGENE, который является абсолютным бюджетным аналогом всем известному пламперу Dior Lip Maximizer Collagen Active High Volume Lip Plumper. Не имеет вкуса и запаха. Немного липкий (как и все блески) и густой (наносить тонким слоем). Холодит и в меру покалывает (перец чили как раз отвечает за то, что кровь приливает к губкам, за счёт чего они становятся объёмнее и ярче). Без перламутра и блёсток.

А также must have любого макияжа или дня без макияжа (ухоженные брови всегда меняют внешний вид): прозрачный гель для бровей ART-VISAGE. Подойдёт абсолютно всем! Гель кристально чистый, текстура густая. Прекрасно фиксирует и не склеивает волоски. На бровях не ощущается совсем.

Не могу не упомянуть маску, которая, наверное, не совсем впишется в перечень бюджетных средств, но эффект — вау! Случайно обнаруженная в аэропорту находка KORRES GOJI BERRY INSTANT FIRMING & LIFTING MASK, укрепляющая, с эффектом мгновенного лифтинга кожи. Имеет текстуру густого крема с приятным запахом. Содержит много натуральных ухаживающих компонентов, таких, как масло ши, жожоба, миндаля, витамин Е, пантенол. Производитель рекомендует наносить на 10-15 минут — но вы получите, как результат, напитанную и хорошо увлажнённую кожу, не более. Весь секрет заключается в том, чтобы нанести её на ночь! И тогда утром можно не досчитаться некоторых мимических морщин (конечно, смотря как ярко они выражены, во всяком случае, станут менее заметны) и подметить, как подтянулась кожа, став более упругой. Лицо засияет здоровьем, и утро точно станет добрым.

Также могу рекомендовать всю линейку этих тревел-сайз малышек, к тому же, они не тестируются на животных. Сегодняшним тенденциям я вообще рада: курсу на спорт, здоровое питание, чтение качественной литературы, а также на здоровую кожу без тонны косметики. Вот, пожалуй, тренд ухоженной, увлажнённой и сияющей кожи с минимумом декоративных средств на лице — и есть самый долгожданный. Всё отражается на нашем лице, в том числе климат, стрессы, осоенности ухода. Призываю ещё серьезнее следить за собой, любить своё тело, лицо и кожу, чтобы иметь возможность носить макияж без макияжа и светиться не только от счастья, но и здоровья!, Фото: предоставлены героями материала Иллюстрации: Ксения Сергиенко