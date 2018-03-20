По следам Бузовой: Бородина вышла на улицу с патчами на лице

Похоже, звезда «Дома-2» создала новый безумный тренд.

Поклонники Ольги Бузовой частенько видят певицу в «Инстаграме» без макияжа и с патчами на лице. Эти силиконовые подушечки спасают от синяков и припухлостей под глазами. То что надо после бессонной ночи.

«Не пугайтесь, это патчи под глаза, которые освежают взгляд, хотя не знаю, что они могут освежить, когда спишь три часа», — призналась однажды Бузова в микроблоге, выложив довольно смелые фото.

С тех пор даже на улице и за рулем машины Бузова красуется с патчами на лице. И, похоже, превратила это в новый тренд, который уже подхватили другие звезды.

Так, Ксения Бородина выложила в «Инстаграм» видео из салона авто. Певица наслаждалась ярким солнцем, которое пробивалось в окно машины, и позировала на видео с патчами под глазами.

Алена Водонаева тоже верит в силу силиконовых наклеек. Сейчас модель и блогер пишет книгу, из-за чего приходится вставать пораньше. Так что особый уход для глаз уж точно лишним не будет.

Еще пару лет назад патчи считались SOS-средством, используемым для таких случаев, как ответственная встреча или свидание. Сегодня они стали обязательной частью ежедневного ухода. Чтобы немного разгладить морщины, косметологи советуют использовать увлажняющие или разглаживающие патчи. Кроме того, есть патчи с эффектом ботокса, которые слегка блокируют мимику благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и коллагена.

К сожалению, все эти наклейки действуют лишь на поверхностный слой кожи. Так что избавить от глубоких морщин они точно не смогут и молодость не вернут. Но сохранить ее точно помогут, поэтому звезды так любят всевозможные патчи и тканевые маски. Убедитесь сами.

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