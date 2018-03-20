Весна — самое время обновить не только гардероб, но и косметичку. Тем более что весенние коллекции макияжа в этом году просто потрясающие! Дело за малым — выбрать макияж: игривая кокетка, таинственная незнакомка или, может, женщина-вамп? Вместе с бьюти-экспертом и арт-директором школы-студии мейкапа ARTBANDA Дарьей Богатовой мы приготовили для тебя супертест, который поможет тебе найти свой неподражаемый стиль в макияже.
Тест: Cosmo-тест: какой макияж подходит именно тебе?
Вопрос 1 из 5 Как ты предпочитаешь расставлять акценты в макияже?
Твоя визитная карточка — минимум мейка и легкая небрежность
Агрессивные стрелки и яркие брови — пусть все видят, что ты во всеоружии!
Ты любишь необычные образы, а любимый акцент — линзы «кошачий глаз»
Ярко-красные губы
Наращенные ресницы и нюдовая помада
Вопрос 2 из 5 Представь, что всю свою жизнь ты сможешь пользоваться лишь одним-единственным средством из декоративной косметики. Что это будет?
Жизнь без косметики для тебя не проблема. Можно оставить только увлажняющий крем
В косметичке останется водостойкая тушь — выживает сильнейший!
Останешься преданным поклонником палетки теней всех цветов радуги
Консилер для маскировки неровностей и воспалений
Никуда не выйдешь без матирующих салфеток!
Вопрос 3 из 5 Считаешь ли ты себя мейкап-профи?
Только вчера узнала, что такое стробинг…
Если не ты, то кто?
Подруги говорят, что у тебя изумительное чутье на последние тренды в макияже
Может, и не профи, но нарисовать ровные стрелки сможешь
Пока ты только в процессе овладения техникой скульптурирования
Вопрос 4 из 5 Какие оттенки ты предпочитаешь в макияже?
Нежные пастельные оттенки
Все стандартно: темная подводка и аккуратный красный контур губ Каждый день открываешь для себя новые сочные цвета
Любишь сочетать насыщенные благородные оттенки: бордовый, изумрудный, темно-синий
Твой мейк — это сплошной этюд в розовых тонах
Вопрос 5 из 5 Ну и напоследок: где предпочитаешь покупать косметику?
Пользуешься мамиными тенями, бабушкиной помадой… Как придется!
Гуляешь по просторам интернета и заказываешь иностранные новинки
Каждую неделю заглядываешь в масс-маркет
Берешь проверенные временем хиты из косметики люксового сегмента
В дисконт-магазинчике по соседству
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