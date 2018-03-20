Cosmo-тест: какой макияж подходит именно тебе?

Весна — самое время обновить не только гардероб, но и косметичку. Тем более что весенние коллекции макияжа в этом году просто потрясающие! Дело за малым — выбрать макияж: игривая кокетка, таинственная незнакомка или, может, женщина-вамп? Вместе с бьюти-экспертом и арт-директором школы-студии мейкапа ARTBANDA Дарьей Богатовой мы приготовили для тебя супертест, который поможет тебе найти свой неподражаемый стиль в макияже.

Тест: Cosmo-тест: какой макияж подходит именно тебе?

Вопрос 1 из 5 Как ты предпочитаешь расставлять акценты в макияже?

Твоя визитная карточка — минимум мейка и легкая небрежность

Агрессивные стрелки и яркие брови — пусть все видят, что ты во всеоружии!

Ты любишь необычные образы, а любимый акцент — линзы «кошачий глаз»

Ярко-красные губы

Наращенные ресницы и нюдовая помада

Вопрос 2 из 5 Представь, что всю свою жизнь ты сможешь пользоваться лишь одним-единственным средством из декоративной косметики. Что это будет?

Жизнь без косметики для тебя не проблема. Можно оставить только увлажняющий крем

В косметичке останется водостойкая тушь — выживает сильнейший!

Останешься преданным поклонником палетки теней всех цветов радуги

Консилер для маскировки неровностей и воспалений

Никуда не выйдешь без матирующих салфеток!

Вопрос 3 из 5 Считаешь ли ты себя мейкап-профи?

Только вчера узнала, что такое стробинг…

Если не ты, то кто?

Подруги говорят, что у тебя изумительное чутье на последние тренды в макияже

Может, и не профи, но нарисовать ровные стрелки сможешь

Пока ты только в процессе овладения техникой скульптурирования

Вопрос 4 из 5 Какие оттенки ты предпочитаешь в макияже?

Нежные пастельные оттенки

Все стандартно: темная подводка и аккуратный красный контур губ Каждый день открываешь для себя новые сочные цвета

Любишь сочетать насыщенные благородные оттенки: бордовый, изумрудный, темно-синий

Твой мейк — это сплошной этюд в розовых тонах

Вопрос 5 из 5 Ну и напоследок: где предпочитаешь покупать косметику?

Пользуешься мамиными тенями, бабушкиной помадой… Как придется!

Гуляешь по просторам интернета и заказываешь иностранные новинки

Каждую неделю заглядываешь в масс-маркет

Берешь проверенные временем хиты из косметики люксового сегмента

В дисконт-магазинчике по соседству

Пройти ещё раз Поделиться в Facebook

Поделиться ВКонтакте