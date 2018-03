О наших чувствах расскажет цвет лица

«Цветовые узоры на нашем лице обусловлены кровотоком, который контролируется центральной нервной системой, − говорит один из авторов исследования, ученый-когнитивист Алеикс Мартинез (Aleix Martinez). — Наш глаз не только замечает эти узоры, но и подсознательно или осознанно сопоставляет их с эмоциями».

Чтобы убедиться в своих предположениях, Мартинез и его коллеги сделали несколько сотен снимков лиц людей, выражающих разные чувства. С помощью компьютерного анализа они обнаружили, что «счастье» проявляется в виде покрасневших щёк и висков, а «удивление» − слегка красного лба и немного синеватого подбородка, причем происходит это вне зависимости от пола, этнического происхождения или общего тона кожи. Затем исследователи наложили цветовые узоры на фотографии лиц с нейтральным выражением и показали эти снимки 20 испытуемым. Их попросили угадать, выбрав подходящую эмоцию из списка, как чувствует себя человек, изображенный на карточке.

В 70% случаев участники думали, что нейтральное лицо, на которое был наложен «счастливый» узор, действительно выражает счастье, или что «грустно окрашенное» лицо — однозначно грустное.

Далее эксперты показали добровольцам изображения, где лица и цвета были перепутаны. Участники эксперимента отмечали, что с фотографиями «что-то не так», и также обращали больше внимания на оттенки, а не на мимику.

Фотография-оригинал (слева) и фотография с наложенным цветовым узором (справа) / © The Ohio State University

В результате полученных данных Мартинез и его команда разработали компьютерный алгоритм, сопоставляющий цвета с эмоциями. Тестирование показало, что самым простым для распознавания чувством является «счастье» − его компьютер регистрировал в 90% случаев. Все, что связано со «счастьем» − «счастливое удивление», − определялось машиной в 85% случаях. Далее по частоте обнаружения шел «гнев», а затем — «печаль». «Страх» замечался в 70% случаях, но самым сложным для идентификации оказалось чувство «страшное отвращение» − его алгоритм видел только в 65% случаев.

По словам когнитивистов, это исследование доказывает, что в таких идиоматических выражениях, как «злиться до посинения» или «краснеть от стеснения», есть определенный смысл, хотя цветовая схема человеческих эмоций не так проста, как монохроматические синий или красный цвета: отвращение, например, характеризуется сине-желтым оттенком вокруг губ, и при этом красно-зеленым вокруг носа и лба.

«А что насчет фальшивого румянца, созданного с помощью макияжа?− говорит в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Мартинез. − Я думаю, что мы используем макияж, чтобы казаться более счастливыми, нежели красивыми. Теперь, когда нам известно чуть больше о цвете лица, мы можем начать создавать «умную» косметику, которая поможет подчеркнуть или скрыть определенные переживания».