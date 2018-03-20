7 экспресс-средств, которые приведут лицо в порядок

Серебряная маска-пленка Glamglow GRAVITYMUD

Честно говоря, мы уверены, что эта маска сделает с вашим лицом чудо. Но не уверены в том, что она поможет вам быстро собраться на важное мероприятие — скорее всего вы останетесь дома на лишние полчаса, чтобы сделать пару десятков селфи. Все потому, что маска (как и большинство продуктов Glamglow) — очень фотогеничная. После нанесения она становится серебряной, а тут уже рука сама тянется к смартфону и включает фронтальную камеру. Пока будете фотографироваться, Gravitymud подтянет и укрепит кожу лица и придаст ей упругость.

Ампулы для сияния кожи с флэш-эффектом C-Vit Sesderma

А вот и мгновенный помощник для всех случаев под грифом ASAP. Если скоро на выход, а с лицом что-то пошло не так, вооружайтесь ампулами Sesderma и наслаждайтесь действием витамина C и ретинола. Кожа будет сиять, а пигментация и последствия праздной жизни станут менее заметны.

Маска Космические Мишки сияние, THE OOZOO Секрет этой маски не только в няшной упаковке (хотя, кого мы обманываем, конечно, и в ней тоже!), но и в рисовых отрубях, которые выравнивают кожу и придают сияние тусклому лицу. Ну, и в интересном подходе — чтобы воспользоваться маской, надо «открутить» мишке ухо, смешав тем самым, все полезные ингредиенты воедино. Для тех, кому скучно и хочется чего-то необычного.

Тканевая маска Garnier «Увлажнение + Аква Бомба» Спасатель для всех, кому срочно нужен тонус, но делать лишние телодвижения совсем не хочется. Открываем маску Garnier, лежим 15 минут и бездельничаем, пока она работает, а потом наслаждаемся второй жизнью уставшей кожи. К слову, маска приятно холодит, что тоже вполне себе важное преимущество.

Тканевая BB-маска для лица Erborian My Perfect Skin Look

Как вы уже поняли, это не просто маска, а BB-маска, что автоматически наделяет ее супер-силой в борьбе за цвет и состояние лица. Сразу убиваете 2 зайцев (извините, веганы): и полноценный уход, и ВВ-пигменты. Идеально для случаев, когда у вас 15 минут на то, чтобы привести себя в чувство и нанести макияж. Дружно говорим спасибо корейскому бьюти-прому.

Ампулы для лица BABOR BEAUTY RESCUE Даже если у вас каждый день расписан по часам, и на уход за кожей там почему-то нет места, вам нужны ампулы Babor. Они обеспечат коже три жизненно важных момента — физический барьер, иммунитет и насыщение влагой. Кроме того, это идеальная база под крем или маску. Сразу после нанесение увидите, как преобразится кожа, так что ждать у моря погоды не придется.

Коллекция мультимаскинга PUZZLE от Mixit

Одна маска — хорошо, а четыре — лучше некуда. Да, это не очень-то экспресс-подход, но вы можете найти из коллекции свою любимую и использовать при экстренном случае. Когда есть время, наносите маски все и сразу — каждая из них выполняет свою функцию и подходит для разных зон лица. Вот такой бьюти-камуфляж.