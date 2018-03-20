5 продуктов, которые помогут скрыть недосып

Сыворотка для кожи вокруг глаз Blue Serum Eye, Chanel Каждое утро вы стабильно обещаете себе лечь пораньше, но ночью снова держитесь до последнего? Оборвать этот порочный круг порой не можем даже мы сами, зато теперь знаем, как сделать так, чтобы коллеги не просто ни о чем не догадывались, а еще и завидовали вашему свежему виду.

Сыворотка содержит натуральные ингредиенты из трех голубых зон планеты (поговаривают, именно там люди живут дольше остальных). Эффективная концентрированная формула продукта помогает сделать кожу вокруг глаз более упругой и сияющей уже с первого применения. Этих двух факторов, в общем-то, более чем достаточно, чтобы коллеги поверили в вашу бодрость. Пенящийся гель для умывания для всех типов кожи Skin Oxygen, Biotherm

Очищение — важнейший шаг утренней бьюти-рутины, поскольку именно он позволяет коже быстрее проснуться. А новая пенка для умывания от Biotherm не только взбодрит вас перед насыщенным днем, но и очистит лицо от накопленных загрязнений окружающей среды. Золотая маска-пленка «Обновление кожи», Skinlite

Как и любая уходовая маска-пленка, новинка Skinlite моментально делает кожу визуально более упругой, сияющей и здоровой. К тому же, формула маски содержит 24-каратное золото, которое, как уверяют производители, нужно для того, чтобы усилить естественную функцию регенерации кожи. Прозрачная восстанавливающая маска Jet, Double Dare

Линия Jet от Double Dare призвана помогать коже при частых перелетах, потому эти продукты действуют быстро и совсем незаметно для окружающих. Восстанавливающая маска, к примеру, настолько прозрачна, что нанести ее вы сможете даже в офисе, если вдруг проспите на работу. Восстанавливающий крем Universal Cream, Filorga

Новинка Filorga создана специально для того, чтобы вы могли быстро восстановить кожу от повреждений, вызванных внешними факторами. Иными словами, крем увлажняет, питает, устраняет неровности и ускоряет процесс регенерации. Кроме того, продукт неведомым образом стимулирует выработку эндорфинов, так что, хорошее настроение идет плюсом к уходу.