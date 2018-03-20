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«Никаких выпуклостей»: Аглая Тарасова расстроила поклонников своим новым образом
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«Никаких выпуклостей»: Аглая Тарасова расстроила поклонников своим новым образом 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Молодая российская актриса Аглая Тарасова не сходит со страниц светских хроник после успешного дебюта в полнометражной киноленте «Лёд». Однако повышенное внимание к девушке демонстрирует не только пресса, но и ее поклонники, которые на днях высказались очень разочарованно о новом образе своего кумира.
Известная актриса Аглая Тарасова в последнее время пользуется небывалым успехом в социальных сетях. С девушкой, обладающей необычной кукольной внешностью, мечтают поработать многие отечественные стилисты. Впрочем, и сама знаменитость открыта для различного рода экспериментов со своей внешностью.
В личном Инстаграм-аккаунте Аглая часто делится яркими снимками в оригинальных образах. Так, в одной из последних публикаций 23-летняя актриса продемонстрировала новый стиль, который привлек много внимания. Тарасова позировала фотографу в брючном костюме болотно-зеленого цвета, жакет которого был явно больше необходимого актрисе размера. Но это еще не все. Ко всему прочему, он был надет на голое тело, демонстрируя публике грудную клетку девушки, но ни на сантиметр не открывая обнаженную грудь, что тут же спровоцировало волну ироничных замечании на тему ее наличия в принципе.
Строгий образ с претензией на сексуальность знаменитость дополнила желтыми туфлями на шпильке с острым носком и ядовито-сиреневой губной помадой, загладив при этом озорные кудряшки назад с помощью геля для укладки. Трудно сказать, почему, но позитивных отзывов под опубликованными Аглаей снимками было крайне мало. То ли сказался неудачно подобранный костюм, который испортил изящную фигуру актрисы, то ли ее неловкая поза, которая никак не демонстрировала того сексуального шарма женщин, на который был рассчитан выбранный стиль, но интернет-пользователи остались категоричны — не нравится.
«Одно смущает: голова женская, а тело будто мужское… никаких выпуклостей» «Эх… какую красоту испортили… Не могу смотреть на эту фотосессию. Не нравится» «Какой кошмар… Грудь, как у парня» «Что за губы? Что за нелепые позы? Зря испортила красоту» «А где грудь? Она там вообще есть или еще не заработала на нее?» «Отвратный костюм, неуклюжие позы и явно не твой образ» К слову, буквально несколько дней назад появление в микроблоге Аглаи ряда ее снимков с насыщенно-синей помадой на губах имело совершенно противоположный результат, собрав немало комплиментов в сети.
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