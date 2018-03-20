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Визажист скручивает своё тело с помощью макияжа и оптических иллюзий
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Визажист скручивает своё тело с помощью макияжа и оптических иллюзий 

Ридус 7 часов назад
Фото: Ридус
Визажист Мирьяна Кика Милошевич из Сербии долгое время не могла найти работу и в конце концов устроилась рисовать детям аквагрим на лице. Это занятие настолько ей понравилось, что за каких-то два года девушка добилась невероятных успехов в искусстве макияжа и открыла собственную студию визажа Kika. В своих работах 36-летняя Кика мастерски смешивает вымысел и фантазию, изгибая и скручивая своё тело в невероятные фигуры, а то и вовсе оставляя без головы.
Свои фантастические трансформации и оптические иллюзии талантливая самоучка выкладывает в Instagram-аккаунте, на который подписались уже более 200 тысяч человек. Собрали для вас удивительные работы визажистки, которые обманут ваши глаза и введут в заблуждение ваш ум. Обратите внимание на видео — завораживает.
Талантливые визажисты часто становятся героями интернета. Ведь с помощью умелого макияжа можно создать любой, самый фантастический образ.
Так, «Ридус» рассказывал об учительнице, которая создаёт галлюциногенный макияж, повергающий в шок.
Также мы писали о другой художнице, которая создаёт умопомрачительный боди-арт на лице, используя образы различных героев — от Афродиты до Крюгера.
Обязательно впечатлит вас наш материал «Как выглядят женщины с макияжем и без». В нём можно увидеть шокирующие работы известной московской визажистки Гоар Аветисян, которая известна своим талантом преображать любую женщину практически до неузнаваемости.
«Ридус» уже рассказывал о талантливых визажистах, которые с помощью кисточки и красок способны превратить себя в кого угодно.
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