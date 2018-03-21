Пыльное дело: 10 лучших видов пудры

СодержаниеКрем-пудра (кремовая пудра) Рассыпчатая пудраПудра в шарикахКомпактная пудраПудра-пигмент (лиловая, бежевая, зеленая, желтая) Минеральная пудраМерцающая пудраПрозрачная (финишная, транспарентная) пудраБронзирующая пудра (пудра-бронзант) Антисептическая (антибактериальная) пудра

Если спросить женщину, какой самый главный продукт в ее косметичке, она ответит — конечно же, пудра. Это незаменимое средство, если нужно освежить лицо, замаскировать следы усталости или внезапно выскочивший прыщик. Правда, работает бьюти-помощница только в том случае, если вы правильно ее подобрали. MedAboutMe расскажет о 10 самых популярных видов пудры, и зачем они нужны вам.

Крем-пудра (кремовая пудра)

Это не только идеальная помощница для обладательниц сухой и чувствительной кожи, как считают многие женщины. Но еще и палочка-выручалочка для тех, кому нужно замаскировать дефекты лица — от мелких неглубоких морщинок до пигментных пятен, куперозной сеточки и прыщей. С корректирующими задачами крем-пудра справляется даже лучше тонального крема — у нее высокая укрывающая способность и матирующие свойства.

Как наносить?

Понадобится специальный латексный спонж, который чаще всего идет с ней в комплекте. Растушевывается средство от центра лица к периферии, двигаясь по направлению массажных линий.

Рассыпчатая пудра

Она имеет мелкий и ультрамелкий помол. В отличие от предыдущего варианта, работает исключительно в паре с тональным кремом. Прекрасно фиксирует макияж, помогает сделать тон кожи идеально ровным, при необходимости работает над рельефом лица.

Как наносить?

Если вы хотите получить легкое невесомое покрытие, наберите пудру большой кистью, стряхните с нее лишний порошок и аккуратно распределите средство по лицу. Ну а если вам нужен стойкий матовый эффект, лучше воспользоваться пуховкой — средство ляжет более плотно.

Пудра в шариках

Оригинальная разновидность привычного средства, которую оценили по достоинству визажисты и многие представительницы прекрасного пола. По своей сути — средство не столько пудра, сколько пудровый хайлайтер. В одной коробочке могут быть шарики двух-трех разных цветов, с их помощью можно создать на коже красивые переливы, поработать над рельефом и придать лицу здоровое сияние.

Как наносить?

Удобнее всего создавать покрытие, воспользовавшись большой кистью. Вначале следует проработать скулы, спинку носа и подбородок, потом (возможно другим цветом) остальные зоны лица.

Рассыпчатая прозрачная HD пудра

— Минеральная пудра создает невесомое финишное покрытие.

— Отлично матирует и выравнивает рельеф кожи.

— Фиксирует макияж.

Примерная стоимость — 890 р.

Dermablend [Covermatte] Компактная пудра SPF 25 15 от VICHY

— Обогащена салициловой кислотой, витамином Е и глюконатом кальция.

— Уменьшает несовершенства на 60%.

— Обеспечивает матирующий эффект до 16 часов!

Примерная стоимость — 1785 р.

Пудра VIVIENNE SABO Poudre Melange

— Выравнивает цвет лица, создавая при этом легкое полупрозрачное покрытие.

— Делает поры на коже менее заметными.

— Дает стойкий матирующий эффект.

Примерная стоимость — 370 р.

Рассыпчатая пудра Shiny Powder, AVANT-SCÈNE

— Дает эффект фарфоровой кожи.

— Содержит светоотражающие частицы.

— Выравнивает цвет лица, продлевает стойкость макияжа.

Примерная стоимость — 2000 р.

Компактная пудра MAYBELLINE NEW YORK, Fit Me!

— Легко подстраивается под цвет кожи.

— Скрывает расширенные поры и другие мелкие несовершенства.

— Естественный тон на весь день.

Примерная стоимость — 460 р.

Компактная пудра

Ее смело можно назвать «универсальным солдатом». Она подходит для дневного и вечернего макияжа, позволяет создать идеальное покрытие в считанные минуты и поправить его при необходимости «на бегу». Этот продукт хорошо выравнивает кожу, матирует и продлевает стойкость макияжа. Важная подсказка: чтобы она не создавала эффект маски, всегда выбирайте ее в тон кожи или даже немного светлее.

Как наносить?

Как вам удобнее! Можно воспользоваться пуховкой, латексным спонжем или пушистой кистью для пудры.

Лайфхак!

В экстренных ситуациях свежесть и объем волосам в отсутствие сухого шампуня вернет компактная пудра. Ведь в ее основе — тальк, вещество, впитывающее лишний жир и являющееся «секретным» ингредиентом большинства сухих шампуней.

Для визуального преображения нанесите пудру на корни волос, подождите 5-15 минут и вычешите остатки средства расческой.

Пудра-пигмент (лиловая, бежевая, зеленая, желтая)

Она играет роль корректора и предназначена для маскировки эстетических несовершенств. Например, зеленая пудра сделает невидимыми красные пятна и кровеносную сеточку на коже, а желтая поможет замаскировать синие и фиолетовые круги под глазами.

Как наносить?

Любая пигментированная пудра наносится поверху тонального средства. Обязательно точечно, на погрешности кожи, которые вы хотите скрыть. Сверху нужно припудрить лицо обычной пудрой, соответствующей тону кожи. Например, рассыпчатой или компактной.

Минеральная пудра

Идеальный выбор для представительниц прекрасного пола с чувствительной и сверхчувствительной кожей. В ее основе — частицы минералов, которые имеют от природы SPF-фактор защиты. Средство на 100% натуральное, к тому же, гипоаллергенное. Обладает противовоспалительными свойствами, превосходно маскирует несовершенства.

Как наносить?

Минеральная пудра наносится специальной кистью или спонжем — в зависимости от чувствительности кожи. Широкой кистью можно создать легкое покрытие, спонжем — плотное, мягко скрыть недостатки.

Мерцающая пудра

Используется в создании вечернего макияжа, образа для фотосессии. Содержит светоотражающие частицы, дает роскошное мерцание и переливы. Может выпускаться в виде рассыпчатой пудры или компактной. В любом случае дает легкое воздушное покрытие.

Как наносить?

В качестве финального штриха при создании образа. Для более точного нанесения лучше использовать широкую кисть, легко касаясь ею области лба, скул и височной зоны, выделяя подбровное пространство и спинку носа и подсвечивая зону декольте.

Прозрачная (финишная, транспарентная) пудра

Средство мелкого помола, абсолютно прозрачное. Подходит обладательницам любого типа кожи, но чаще всего используется женщинами с жирной кожей, поскольку создает качественное гладкое покрытие, которое продлевает стойкость макияжа и отлично матирует. В ее составе часто содержатся слюда и кварц, они хорошо впитывают излишки жира, убирают жирный блеск.

Как наносить?

Важная особенность этой пудры — ее можно использовать столько раз в день, сколько требуется. Она не ложится пятнами и никогда не создаст эффект маски на лице. Это невидимое покрытие, которое отлично работает. Создавать его можно с помощью пуховки или кисти, припудривая как все лицо, так и только Т-зону.

Лайфхак!

Прозрачная пудра поможет визуально нарастить ресницы, добавить им длину и объем. Для этого ее нужно нанести в один слой на веер ресниц, после чего воспользоваться тушью. Снова припудрить и повторно нанести тушь. Эффект наращенных ресниц обеспечен!

Бронзирующая пудра (пудра-бронзант)

Это средство предназначено для того, чтобы подчеркнуть красоту и оттенок смуглой кожи. Но может использоваться и бледнолицыми женщинами после приобретения ими загара или чтобы выровнять разницу оттенков при переходе от лица к шее. А еще бронзирующую пудру используют в технике макияжа контуринг.

Как наносить?

В зависимости от того, какие цели вы преследуете. В стробинге пудра-бронзант наносится строго на определенные участки, которые требуют «затемнения». Обладательницам смуглой кожи бронзирующую пудру можно использовать как обычную, нанося на скулы, щеки, нос, подбородок и лоб. Тем же, кто хочет с ее помощью подчеркнуть румянец, следует выделить ею яблочки щек и скулы. Использовать можно как пуховку, так и специальные кисти.

Антисептическая (антибактериальная) пудра

Несмотря на свои полезные свойства, этот вариант пудры подходит не всем. Его не стоит использовать женщинам с сухой, чувствительной, обезвоженной и возрастной кожей, поскольку пудра содержит в составе компоненты, которые подсушивают кожу. Зато обладательницам жирной и комбинированной, проблемной кожи бьюти-средство пригодится, сведя к минимуму появление прыщей из-за повышенной выработки секрета сальных желез.

Как наносить?

Только локально и исключительно тогда, когда на коже имеются воспаленные участки. Пользоваться постоянно такой пудрой нельзя, поскольку состояние кожи может ухудшиться. Для нанесения нужно воспользоваться одноразовым ватным диском.

Комментарий экспертаЭмма Рид, основательница бренда косметики

— Как выбрать пудру для лица?

Если вам нужно создать полноценное плотное покрытие без ощущения тяжести и эффекта маски, воспользуйтесь минеральной пудрой. Она отлично маскирует несовершенства, хорошо наносится и распределяется.

Обладательницам жирной кожи подойдет прозрачная пудра. Она помогает продлить стойкость макияжа, матирует.

Чтобы не подчеркнуть сухость лица и тонкие морщинки, женщинам с сухой кожей я рекомендую использовать рассыпчатую пудру мелкого помола, причем только в тех местах, где макияж «стирается» в течение дня — для создания более легкого покрытия.

Замаскировать морщинки и пигментные пятна на возрастном лице поможет финишная пудра. Но ее следует использовать крайне экономно, хорошо растушевывая. В противном случае на фотографиях с мероприятия, где вы будете, могут появиться белые пятна из-за вспышки фотоаппарата — помните такие инциденты среди звезд?

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