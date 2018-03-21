Бьюти-яйца на Пасху! Что у них внутри?

Косметический бренд I Heart Revolution Surprise Angel специально к Пасхе выпустил шесть макияжных яиц с четырьмя оттенками теней для век и двумя видами блеска для губ. Забавно, что теперь и западные компании взяли пример с азиатских и стали делать необычные упаковки для своих продуктов.

Кстати, судя по отзывам блогеров, которые уже успели протестировать новинки, тени стойко держатся и не осыпаются, а блеск не склеивает губы и обеспечивает идеальное сияние!

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Заказать бьюти-яйца можно за 5 фунтов (ок. 405 р.) на сайте revolutionbeauty.com (правда, пока доставки в Россию нет).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byuti-yajtsa-na-pashu-chto-u-nih-vnutri/