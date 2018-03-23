Дозагоралась: Кейтлин Дженнер боится потерять свой нос 

68-летнюю Кейтлин Дженнер, которая раньше была Брюсом Дженнером, известным олимпийским чемпионом по легкой атлетике, теперь волнуют чисто женские проблемы. На солнце она сожгла себе нос до такой степени, что это привело к хирургической операции.
Кейтлин, а также отчим Ким Кардашьян, показала на своей страничке в Инстаграме свое лицо после удаления новообразования на носу. По ее словам, к этому привела солнечная радиация и посоветовала всем обязательно пользоваться при загаре солнцезащитным кремом. Многочисленная армия подписчиков Кейтлин, а их уже почти 9 миллионов, была шокирована ее внешним видом на фотографии, на которой трансгендер запечатлена с окровавленным носом.
Кстати, журналисты узнали, что недавно из-за этого у Кейтлин Дженнер была настоящая истерика и паника. Женщина безумно боится, что может совсем лишиться своего сделанного носа. Ведь 5 лет назад она уже перенесла процедуру удаления базалиомы, которая является самой распространенной формой рака кожи.
Пользователи соцсетей обменялись мнением и шутками по поводу этой новости: «Это как надо загорать, чтобы настолько обгорел нос?» «По мне так он превратился не в женщину, а в какое-то зомби» «Пусть живет, как ей нравится» «Да какое мне дело до ее носа! Кого это может волновать?» «Спасибо, что регулярно рассказываешь мне о своем носе, Кейтлин! А то я переживаю так, что спать не могу».
Будучи мужчиной, Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.
Многие интернет-пользователи считают, что когда Кейтлин Дженнер была в теле Брюса Дженнера, ей это шло намного больше.