Дозагоралась: Кейтлин Дженнер боится потерять свой нос

68-летнюю Кейтлин Дженнер , которая раньше была Брюсом Дженнером , известным олимпийским чемпионом по легкой атлетике, теперь волнуют чисто женские проблемы. На солнце она сожгла себе нос до такой степени, что это привело к хирургической операции.

Кейтлин, а также отчим Ким Кардашьян , показала на своей страничке в Инстаграме свое лицо после удаления новообразования на носу. По ее словам, к этому привела солнечная радиация и посоветовала всем обязательно пользоваться при загаре солнцезащитным кремом. Многочисленная армия подписчиков Кейтлин, а их уже почти 9 миллионов, была шокирована ее внешним видом на фотографии, на которой трансгендер запечатлена с окровавленным носом.

Кстати, журналисты узнали, что недавно из-за этого у Кейтлин Дженнер была настоящая истерика и паника. Женщина безумно боится, что может совсем лишиться своего сделанного носа. Ведь 5 лет назад она уже перенесла процедуру удаления базалиомы, которая является самой распространенной формой рака кожи.

Пользователи соцсетей обменялись мнением и шутками по поводу этой новости: «Это как надо загорать, чтобы настолько обгорел нос?» «По мне так он превратился не в женщину, а в какое-то зомби» «Пусть живет, как ей нравится» «Да какое мне дело до ее носа! Кого это может волновать?» «Спасибо, что регулярно рассказываешь мне о своем носе, Кейтлин! А то я переживаю так, что спать не могу».

Будучи мужчиной, Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Многие интернет-пользователи считают, что когда Кейтлин Дженнер была в теле Брюса Дженнера, ей это шло намного больше.