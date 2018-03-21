Разбит? Сгорел? Что с носом Кейтлин Дженнер?

В последнее время Кейтлин (68) как-то не везет. На прошлой неделе, например, все мы узнали, что звезда лысеет (мужские гормоны все-таки). А сегодня Дженнер показала, как повредила кожу на солнце.

Оказалось, что недавно нос звезды сильно сгорел, и она отправилась к косметологу, чтобы избавиться от повреждений. После визита она решила поделиться результатом со своими подписчиками. В своем Instagram звезда написала: «На днях мне пришлось удалить некоторые повреждения от солнца с моего носа. P. S. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом». Выглядит не очень».

Напомним, два года назад бывший олимпийский чемпион Брюс Дженнер сменил пол и стал Кейтлин. После своего признания и трансформации она выпустила книгу о своей нелегкой жизни, чем задела всех членов семьи Кардашьян, рассказывая не очень приятные подробности отношений со своей бывшей женой Крис Дженнер (62).

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/razbit-sgorel-chto-s-nosom-kejtlin-dzhenner/