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Разбит? Сгорел? Что с носом Кейтлин Дженнер?
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Разбит? Сгорел? Что с носом Кейтлин Дженнер? 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Кейтлин (68) как-то не везет. На прошлой неделе, например, все мы узнали, что звезда лысеет (мужские гормоны все-таки). А сегодня Дженнер показала, как повредила кожу на солнце.
Оказалось, что недавно нос звезды сильно сгорел, и она отправилась к косметологу, чтобы избавиться от повреждений. После визита она решила поделиться результатом со своими подписчиками. В своем Instagram звезда написала: «На днях мне пришлось удалить некоторые повреждения от солнца с моего носа. P. S. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом». Выглядит не очень».
Напомним, два года назад бывший олимпийский чемпион Брюс Дженнер сменил пол и стал Кейтлин. После своего признания и трансформации она выпустила книгу о своей нелегкой жизни, чем задела всех членов семьи Кардашьян, рассказывая не очень приятные подробности отношений со своей бывшей женой Крис Дженнер (62).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/razbit-sgorel-chto-s-nosom-kejtlin-dzhenner/
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