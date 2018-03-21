Косметичка звезды: сколько Кейт Миддлтон тратит на уход за лицом

Уверены, если бы Кейт вела Instagram, подписчики засыпали бы ее direct и комментарии вопросами об уходе за лицом — в свои 36 герцогиня и без пяти минут многодетная мать выглядит очень уж свежо. Но поскольку королевская жизнь не позволяет герцогине такой близости к народу, мы ответим на все накопившиеся вопросы за нее.

Выше среднего

На прикроватной тумбочке Кейт стоит антиоксидантная сыворотка для ночного ухода за кожей от Beauti Skincare за $65. Это средство герцогиня использует регулярно, поскольку оно восстанавливает кожу во время сна и очень приятно пахнет лавандой. Дневной крем от швейцарской профессиональной марки Karin Herzog за $75 эффективно скрывает поры, а заодно и борется с видимыми признаками старения. Кроме того герцогиня обожает гель от Biotulin за $126, в любви к которому не раз признавалась и бывшая первая леди США Мишель Обама

В косметичке:

Гель для лица Supreme Skin Gel, Biotulin

Дневной и ночной крем Vita-A-Kombi 1, Karin Herzog

Сыворотка для лица Beauty Sleep Elixir, Beauti Scincare

Бюджетные продукты

Есть в косметичке герцогини Кэтрин и более земные продукты. Так из поездки в Новую Зеландию Кейт привезла органическое масло шиповника от марки Trilogy, которое теперь помогает ей бороться с воспалениями и темными кругами. Бутылек обошелся герцогине в $44. Еще один свой маст-хэв — увлажняющий крем от Nivea — Кейт и вовсе каждый раз покупает в аптеке за $23.

В косметичке:

Органическое масло шиповника Certified Organic Rosehip Oil, Trilogy

Увлажняющий дневной крем для лица Pure&Natural, Nivea

Самый дорогой продукт

Самым дорогим уходовым продуктом в косметичке герцогини можно считать маску от бренда Deborah Mitchell за $243. Ее Кейт впервые попробовала накануне собственной свадьбы и с тех пор не нашла достойных аналогов.

В косметичке:

Маска для лица Black Bee Venom Mask, Deborah Mitchell