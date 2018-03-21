68-летняя Кейтлин Дженнер рассказала о раке кожи

Все-таки гормональная терапия, которую проходила Кейтлин когда меняла пол, не прошла бесследно. Недавно в Сети появились фото, на которых видно, что у Дженнер заметно поредела шевелюра. А теперь же в ее жизни новая напасать. Несколько часов назад в своем Instagram Кейтлин поделилась фото с окровавленным носом. Оказалось, что к ней вернулся рак. В 2013 году Дженнер уже сталкивалась с подобной проблемой.

— подписала фото Кейтлин.

В комментариях фолловеры Кейтлин поддерживают ее и желают скорейшего выздоровления. Сама Дженнер признавалась: она очень боится, что рак может распространиться и на другие участки тела.

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Фото:Instagram, Global Look Press