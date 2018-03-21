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У Кейтлин Дженнер обнаружили рак кожи: фото
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У Кейтлин Дженнер обнаружили рак кожи: фото 

Журнал ОК! 4 часа назад
В жизни Кейтлин Дженнер наступила темная полоса. Сначала в прессе появились снимки, на которых звезда реалити-шоу запечатлена с заметно поредевшими волосами (мужские гормоны все-таки взяли верх), а теперь и сама Дженнер опубликовала в своем Instagram шокирующее фото. В кадре бывший олимпийский чемпион запечатлен с окровавленным носом.
Недавно мне пришлось удалить какое-то новообразование от солнечных лучей. Никогда не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем!
Кейтлин Дженнер
Фолловеры Кейтлин пришли в ужас, увидев этот снимок: «Представляю, как это больно. Надеюсь, что вы чувствуете себя лучше. Нужно чаще посещать дерматолога», «О Боже, вам нужно больше цинка. Его обычно используют сотрудники спасательных служб».
Кейтлин Дженнер
Как сообщил Radar Online, 68-летняя Дженнер боится, что останется без носа и что рак может распространиться по всему телу. В сентябре 2013 звезда реалити-шоу уже перенесла подобную операцию и опасается, что болезнь будет возвращаться вновь и вновь.
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