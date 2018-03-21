Цвет лица отражает эмоции человека

Американские ученые из Университета штата Огайо в Колумбусе утверждают, что мы угадываем эмоции человека не только по его мимике, но и по цвету его лица.

По одной из наиболее распространенных теорий, наше цветное зрение обеспечивается двумя видами горизонтальных клеток: «красно-зеленых» (и они воспринимают красно-зеленый канал падающего света) и «желто-синих» (соответственно, желто-синий канал). Исследователи использовали несколько сотен фотографий людей с разным выражением лица и разделили их на две больших группы, в соответствии с двумя каналами: красно-зеленый и желто-синий. В ходе компьютерного анализа оказалось, что определенным эмоциям соответствуют свои цвета, и они не зависят от пола, цвета кожи или этнической принадлежности человека. Например, отвращение — это сине-желтый оттенок вокруг рта и красно-зеленый — на носу и на лбу.

То есть, предположили исследователи, мы определяем эмоции не только по выражению лица, но и по его цвету. Для проверки этой теории определенные цветовые паттерны были наложены на изображения людей с нейтральными выражениями лиц: например, цвет счастья или цвет раздражения. Участники проекта верно угадали загаданную эмоцию в 70%, если речь шла о счастье, в 75% случаев — о печали, и в 65% случаев — о гневе.

На втором этапе эксперимента ученые наложили цвета на противоположные выражения лиц: например, «сердитые» цвета на лица с выражением счастья, и наоборот. В результате участники проекта точно определяли, что что-то не правильно с изображениями, «что-то выключено», но не могли объяснить, что именно.

Исследователи разработали компьютерный алгоритм для распознавания эмоций по цвету лица. Программа оказалась точнее людей: она определяла счастье с 90%-ной, гнев — с 80%-ной, а печаль — с 75%-ной точностью.

Ученые считают, что при изменении эмоций импульсы, подаваемые центральной нервной системой, меняют также скорость кровотока и даже состав крови — и это отражается на цвете кожи нашего лица. «Мы воспринимаем изменения цвета лица для того, чтобы определить, что чувствуют другие люди, независимо от того, осознаем мы это или нет», — комментирует полученные данные ведущий автор проекта Алейкс Мартинец (Aleix Martinez).