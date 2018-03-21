Китаянка разрезала глаза, чтобы выглядеть по-европейски

В свои подростковые годы 30-летняя Офелия Ванити (Ophelia Vanity) из Лос-Анджелеса была девочкой-готом, и все думали, что с возрастом это пройдет. Офелия действительно перестала быть готом, но, честно говоря, лучше бы она им осталась, ведь теперь девушка пытается выглядеть как кукла Барби.

На своём пути к желаемому внешнему виду Офелия потратила уже больше $35 тыс. Девушка-наполовину китаянка, но стремится к европейскому облику. По её словам, постоянные инъекции ботокса и филлеров для губ повышают ей самооценку, как и приближение к стандарту «живой куклы». Эти процедуры вместе с обесцвечиванием волос ей делают как минимум раз в месяц.

Офелия Ванити потратила $4 тыс. на операцию по изменению формы век в клинике Беверли Хиллз. Доктор постарался сделать так, чтобы на них всё ещё было удобно наносить макияж. Хоть её глаза и так от природы большие, Офелия часто носит цветные линзы, увеличивающие размер её радужки с 13,5 см до 16,2.

"Я не хожу каждый день в образе Барби. Если мне просто надо выскочить в магазин, я не буду наносить какой-либо макияж", — сказала она.

Помимо всего прочего девушка также носит 55-сантиметровый корсет, чтобы её фигура была больше похожа на фигуру Барби.

Несмотря на проведенные радикальные изменения, Офелия планирует обзавестись грудными и ягодичными имплантами. Дальше — отбеливание кожи и, возможно, удаление нескольких ребер для достижения эффекта тонкой талии.

Молодой человек Офелии считает, что все процедуры она делает из-за того, что не чувствует себя уникальной личностью. Он не согласен с возлюбленной и считает её вполне исключительной. Парень опасается, что пластическая хирургия стала для Офелии навязчивой идеей.