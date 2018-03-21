Маски, после которых волосы наконец начнут расти

Самые действенные бьюти-средства для помощи вашим локонам.

С приходом весны нужно поменять и ваши средства по уходу. В том числе и за волосами. После затяжной зимы они, увы, выглядят зачастую не лучшим образом — куда-то улетучивается блеск, пропадает объем, а кончики секутся. И это не считая того, что волосы еще и стали выпадать!

Решить проблему, только поменяв шампунь и бальзам, не всегда получается. И тогда на помощь приходят маски. Бьюти-отдел WomanHit.ru выбрал для вас самые лучшие.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Увлажняющая кератиновая маска для волос с разглаживающим эффектом Ultimate Plus Moisture Rich Smoothing Mask от Lisap Milano

Эта маска — для тех, кто хочет получить прямые и гладкие волосы. Благодаря керамидо-кератиновому комплексу Kerasil и маслу макадамии маска восстанавливает и укрепляет волосы, а также поддерживает оптимальный уровень влаги. В итоге волосы не пушатся, а при расчесывании не спутываются. Наносить маску следует как минимум на десять минут, а затем тщательно смыть водой.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Маска для волос HONEY с пчелиным маточным молочком от Daeng Gi Meo Ri

Корейская марка Daeng Gi Meo Ri бьютиголиками во всем мире ценится тем, что средства производятся на основе традиционных лекарственных растений восточной медицины. Эта маска идеально подойдет для сухих, поврежденных и окрашенных волос. Ее формула обогащена маслом авокадо и ферментированными растительными экстрактами, что обеспечивает питание и бережное восстановление структуры волос. Также в составе маски — маточное молочко пчел, обладающее мощным стимулирующим и укрепляющим свойствами, и масло семян подсолнечника, которое защищает волосы от вредного воздействия УФ-лучей и оказывает антиоксидантное действие. Использовать маску можно хоть каждый день, при каждом мытье волос.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Интенсивная маска VICHY Dercos

Еще одна маска для тех, у кого после затяжных холодов волосы стали сухими и безжизненными, а кончики — секущимися. Впервые в одном комплексе для восстановления «строительных» компонентов волос объединены питательные масла (миндальное, сафлоровое и розовое) и 5 аминокислот (аргинин, глутамин, серин, цистеин и пролин). Зато результат проявляется мгновенно. Волосы становятся более сильными, шелковистыми и мягкими на ощупь, а деликатная структура подходит даже для чувствительной кожи головы

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Маска для волос 3 в 1 с перцем Naturalis от Compliment

Красный перец богат капсаицином — веществом, который обладает интенсивным разогревающим действием. Поэтому интенсивная укрепляющая маска с перцем пробуждает волосяные луковицы, укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. Происходит это так: активные ингредиенты согревают верхний слой кожи, что вызывает усиленный приток крови к волосяным фолликулам, активизирует деление клеток, ускоряя рост волос и их густоту. Маска насыщает волосы питательными веществами, предотвращая их выпадение, окутывает стержень волоса, создавая защитный барьер, препятствующий иссушению и повреждению волос, ломкости и вымыванию цвета. Только важно помнить: ни в коем случае нельзя наносить маску на поврежденную кожу, а также следует тщательно избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Почему — объяснять, наверное, не надо.