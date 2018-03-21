Читатели сайта телеканала «360» и читатели «Русфонда» спасли Владика Фиранского

13 марта на 360tv.ru и rusfond.ru мы рассказали историю восьмилетнего Владика Фиранского из Московской области. Все восемь лет своей жизни мальчик из подмосковного села Середа борется с тяжелой болезнью. У него пластинчатый ихтиоз — редчайшее генетическое заболевание.

Вся кожа Владика покрыта чешуйками. Мама мальчика Светлана ласково называет его рыбкой. Если кожу вовремя не увлажнить, тут же образуются чешуйки, буквально на глазах превращающиеся в кровавые трещины, а температура поднимается до 39 градусов.

Единственное спасение — специальные лечебные кремы. Поэтому Светлана мажет тело сына с головы до пят пять-шесть

раз в сутки, даже ночью. Кремы, которые приносят облегчение, очень дорогие, многодетной семье они не по карману.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 451 220 рублей) собрана. Читатели 360tv.ru, rusfond.ru, rbc.ru собрали 982 169 рублей. Читатели lenta.ru собрали 625 009 рублей. Всего собрано 1 607 178 рублей.

Мама Владика благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы «Русфонда» «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».

Мать Владика рассказала, что сын родился в панцире. Его веки были вывернуты наружу, глаза не закрывались. Он не мог сосать, его кормили через зонд. Когда малыш сгибал ручку, образовывались трещины, доходившие до костей.