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Читатели сайта телеканала «360» и читатели «Русфонда» спасли Владика Фиранского
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Читатели сайта телеканала «360» и читатели «Русфонда» спасли Владика Фиранского 

360tv.ru 1 час назад
13 марта на 360tv.ru и rusfond.ru мы рассказали историю восьмилетнего Владика Фиранского из Московской области. Все восемь лет своей жизни мальчик из подмосковного села Середа борется с тяжелой болезнью. У него пластинчатый ихтиоз — редчайшее генетическое заболевание.
Вся кожа Владика покрыта чешуйками. Мама мальчика Светлана ласково называет его рыбкой. Если кожу вовремя не увлажнить, тут же образуются чешуйки, буквально на глазах превращающиеся в кровавые трещины, а температура поднимается до 39 градусов.
Единственное спасение — специальные лечебные кремы. Поэтому Светлана мажет тело сына с головы до пят  пять-шесть
раз в сутки, даже ночью. Кремы, которые приносят облегчение, очень дорогие, многодетной семье они не по карману.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 451 220 рублей) собрана. Читатели 360tv.ru, rusfond.ru, rbc.ru собрали 982 169 рублей. Читатели lenta.ru собрали 625 009 рублей. Всего собрано 1 607 178 рублей.
Мама Владика благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы «Русфонда» «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
Мать Владика рассказала, что сын родился в панцире. Его веки были вывернуты наружу, глаза не закрывались. Он не мог сосать, его кормили через зонд. Когда малыш сгибал ручку, образовывались трещины, доходившие до костей.
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