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Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью
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Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих, девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.
Берланж Пресилус с малых лет страдает редким врожденным сосудистым поражением, известным как синдром Клиппеля — Тренеунай (Klippel-Trenaunay Syndrome). На правой ноге модели сильно выступающее варикозное расширение вен и огромное темное пятно.
Из-за недуга в детстве над ней постоянно смеялись, некоторые злобные дети уверяли Берланж, что ее нога скоро отомрет и отвалится. Гаитянка очень комплексовала, она никогда не носила шорты и короткие юбки. "Я думала, что моя нога — это самое уродливое, что может быть на свете", — цитирует модель swns.com.
Спустя годы барышня нашла в себе силы и перестала скрывать необычную часть тела. Она хочет доказать всем, что ничем не отличается от других.
Пресилус родилась на Гаити и сейчас живет в Торонто. Барышня — успешная модель. Она снималась в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker.
Гаитянка настроена изменить восприятие красоты. Берланж считает, что люди не должны стремиться выглядеть идеальными. "Индустрия хочет, чтобы люди поверили, что совершенство существует и если вы не выглядите как эта девушка в журнале, то вы некрасивы", — заявляет Белланж Пресилус.
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