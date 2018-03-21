Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью

Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих, девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.

Берланж Пресилус с малых лет страдает редким врожденным сосудистым поражением, известным как синдром Клиппеля — Тренеунай (Klippel-Trenaunay Syndrome). На правой ноге модели сильно выступающее варикозное расширение вен и огромное темное пятно.

Публикация от Berlange Presilus (@bellenge) 9 Ноя 2017 в 9:03 PST Из-за недуга в детстве над ней постоянно смеялись, некоторые злобные дети уверяли Берланж, что ее нога скоро отомрет и отвалится. Гаитянка очень комплексовала, она никогда не носила шорты и короткие юбки. "Я думала, что моя нога — это самое уродливое, что может быть на свете", — цитирует модель swns.com.

Спустя годы барышня нашла в себе силы и перестала скрывать необычную часть тела. Она хочет доказать всем, что ничем не отличается от других.

Публикация от Berlange Presilus (@bellenge) 17 Янв 2018 в 8:15 PST Пресилус родилась на Гаити и сейчас живет в Торонто. Барышня — успешная модель. Она снималась в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker.