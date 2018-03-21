Топ-10 самых популярных пластических операций в США

Американские пластические хирурги назвали 10 наиболее популярных сейчас в США пластических операций. Отмечается увеличение интереса к минимально инвазивным косметическим процедурам, включая инъекции ботокса и наполнителей.

На десятом месте рейтинга операция по уменьшению размера груди, популярность которой за последний год выросла на 11%. В 2017 году через эту операцию прошли 43 635 пациентов. В ходе процедуры из груди выделяется избыточный жир, железистая ткань и кожа для того, чтобы грудь стала меньше по размеру. На девятом месте лифтинг шеи — хирургическая процедура, которая удаляет избыточное количество кожи и делает шею более моложавой на вид. Также с его помощью можно подтянуть и нижнюю зону лица, включая область под подбородка. Дермабразия занимает восьмое место, в 2017 году было проведено 84 276 операций. Во время дермабразии хирург использует специальный инструмент для удаления внешнего слоя кожи, что должно также послужить целям омолажения.

На седьмом месте находится лифтинг груди или мастопексия, в результате которого удаляется избыточное количество кожи, а грудь становится более упругой. Фейслифтинг занимает прочное шестое место среди пластических операций, он всё ещё остается одной из самых популярных в США процедур. В последние годы набирает популярность минифейслифтинг, последствия которого на лице видны не так сильно. Подтяжка осуществляется через короткие разрезы в области висков, продолжающиеся за ушами. На пятом месте в списке абдоминопластика, которая набирает всё большую популярность. Ещё одна пластическая операция по удалению избыточного количества жира и кожи, очень часто она восстанавливает ослабевшие или разделившиеся мышцы для создания привлекательного плоского живота.

На четвёртом месте блефаропластика, популярность которой стабильно увеличивается все последние годы. Процедура проводится на веках с верхней и нижней части глаз. Ринопластика или изменения контуров носа выросла по уровню популярности на 2% с 2016 по 2017 годы. Не в последнюю очередь это связано с ростом популярности селфи. На втором месте находится липосакция, ну а на первом — всё ещё очень популярное увеличение груди. В 2017 году было проведено 300 378 подобных пластических операций в США. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)