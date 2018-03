Мега-увлажнение: 15 лучших корейских тканевых масок

Редакторы и специальные корреспонденты BeautyHack рассказывают о тканевых масках от бюджетных и премиальных корейских брендов. В нашей подборке — увлажняющие, не липкие, комфортные в использовании средства, которые стоят того, чтобы стать частью вашей бьюти-рутины.

Гидрогелевая маска Marine Food Gel Mask, Skinfood

Тестировала креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер

Свежатина из Южной Кореи — новый бренд ухода и макияжа, который намеревается кормить нас арбузными масками, цитрусовыми тониками и прочей вкуснятиной. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара, органической морковки, ягод из Лапландии и т.д. Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Мне, впрочем, досталась на тест «не съедобная» субстанция — гелевая маска с экстрактом жемчуга, грейпфрута, водорослями и морской водой. Вскрытие (упаковки) показало сразу — да, бренд весомый, не однодневка и не масс-маркет, которого (именно с пометкой made in Korea) развелось до неприличия. Во-первых, хорошее качество самой ткани — достаточно плотное, но не резиновое. Во-вторых, маска разделена на две части — отчего нос не сползает на подбородок. В-третьих, она хорошо прилегает к коже — а значит эффективнее проникает куда надо. Сам состав не кардинально отличается от других корейских игроков первой лиги, с которыми мне доводилось встречаться: хорошее увлажнение, моментальный комфорт, кожа наощупь мягкая, а на вид — как после крепкого сна, розовая и к поцелуям зовущая.

Точно наберу таких «жемчужин» в отпуск на море, а дома положу на полку «экстренной бьютификации» — для срочных превращений томленого помидора в упругий персик.

Цена: 310 руб.

Капсульная тканевая маска Power Capsule Mask Recovery, The Oozoo

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Тканевые маски The Oozoo, как жизнь в фильме «Форест Гамп», — коробка шоколадных конфет, и ты никогда не знаешь, какая тебе попадется. Я не люблю тканевые маски, но The Oozoo использовать интересно и весело, да и составы у них отличные! У Power Capsule Mask с внешней стороны находится капсула с маслами маракуйи, кокоса, оливковы, зеленого чая и косточек винограда, которую нужно раздавить прямо перед применением. Не доставать, а просто нажать на нее — активные вещества пропитают тканевую основу и все полезные свойства не растеряются. Главная задача средства — восстановление и тонизирование. Отлично работает как экстренная помощь, когда состояние кожи оставляет желать лучшего. Наношу маску на лицо, лежу 20 минут и распределяю остатки из капсулы на все лицо. После применения кожа начинает сиять (иллюминайзер в тональное средство в такие дни я не добавляю). Для тонкой и чувствительной кожи эта маска — то, что доктор прописал. Она очень плотно прилегает к лицу, и активные компоненты будто всасываются в глубокие слои эпидермиса. Бонус — успокаивающие свойства: можно использовать даже для проблемной кожи с воспалениями и шелушениями.

Цена: 900 руб.

Тонизирующая тканевая маска Baby Pet Magic Mask Sheet Vitality Panda, Holika Holika

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Затянувшаяся зима не смогла не отразиться на внешнем виде — заметила, что кожа стала более чувствительной и тусклой, а круги под глазами достигли небывалых размеров. Забавная маска от нашумевшего корейского бренда Holika Holika (наверняка все пробовали их гель с алоэ) меня спасла — ведь она предназначена как раз для избавления от отеков и темных кругов под глазами. В составе — целый комплекс растительных трав, среди которых экстракты брокколи, бамбука, киви и — внимание — икры форели. Все эти компоненты тонизируют кожу, насыщая ее полезными витаминами и безжалостно расправляясь с тусклым цветом лица. А с демисезонной хандрой поможет справиться внешний вид маски — мордочка панды на вашем лице не только поднимает настроение вам и вашим домочадцам, но и вынуждает сделать не один десяток селфи.

Цена: 261 руб.

Антивозрастная тканевая маска Aqua Skin Solution Mask Peptide, Sally’s Box Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Маска с пептидами от Sally’s Box предназначена для зрелой кожи, но понравится и тем, кто часто сталкивается с покраснениями и шелушениями. Дело в том, что пептидный комплекс в ее составе запускает восстановительные процессы и уменьшает воспаления, а также обладает ранозаживляющим эффектом. Маска щедро пропитана густой белой эссенцией, которую я смело наношу на шею, декольте и даже сухие участки тела — зачем добру пропадать? Помимо пептидов в составе есть экстракты грейпфрута, черноплодной рябины и верный спутник средств для чувствительной кожи — пантенол. Последний тоже успокаивает кожу и стирает покраснения с лица как будто ластиком. Держу маску не менее 20 минут, а затем массирующими движениями распределяю остатки — от сухости и шелушений не остается и следа, зато возникает ощущение, что кожу насытили кислородом.

Цена: 98 руб.

Тканевая маска для лица BB SHOT MASK my perfect skin look, Erborian

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Маска, которая избавит от необходимости делать макияж? Звучит, как вызов (а то и сарказм)! На самом деле это первое подобное средство, ухаживающее за кожей и улучшающее тон за счет BB-компонентов. Конечно, нужно пробовать!

Внутри упаковки находится маска розоватого оттенка, в меру пропитанная кремом (мне не нравится, когда маска прямо-таки плавает в составе). Отдельный восторг — пудровый аромат — очень необычно (и приятно) для такой категории средств! Я держала маску на лице 20 минут. А после снятия увидела в зеркале свежую, матовую, мягкую кожу, без покраснений. Если вы периодически устраиваете себе дни без макияжа, то, знайте, это средство создано для вашей утренней бьюти-рутины.

Цена: 650 руб.

Тканевая маска для лица Jelly Mask Pore Care, I'm Sorry For My Skin

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Знаменитые маски, с помощью которых бьютиголики всего мира просят прощения у своей кожи за кофе, алкоголь, сигареты и сладкое, я хотела попробовать давно. Первой на тест мне досталась маска, сужающая поры с аппетитным мороженным прямо на упаковке (издеваются!). Маска тканевая, пропитана гелем, но (что важно!) не липким. У средства цветочный, ненавязчивый аромат.

Я нанесла маску на 20 минут и прилегла отдохнуть, чтобы она не сползала с лица. Все-таки у I'm Sorry For My Skin есть такое свойство, поэтому использовать их советую в свободное время с толком и расстановкой.

После снятия остатки геля распределила по коже. Она, кстати, сразу стала мягкой, нежной, увлажненной. Явного сужения пор не заметила, но в этих вопросах я и не надеюсь на обычную тканевую маску. Ровная кожа и классный эффект увлажнения (в составе много растительных экстрактов римской ромашки, корня зонтиковидной сосны, семян тамаринда, листьев миротамнуса и мяты) — уже здорово!

Цена: 296 руб. (1 упаковка объемом 33 мл)

Мезо-маска для лица «Абсолютный лифтинг», Art of Organic shop

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

История бренда Organic shop началась с открытия одноименных магазинов компанией «Первое решение» (она представляет более 80 брендов, среди которых небезызвестные вам Natura Siberica и Planeta Organica). В поддержку ритейлерской сети появилась еще и косметическая марка Organic shop. Признайтесь, что хоть раз но обнаруживали себя у кассы супермаркета с продуктовой корзиной, в которой обычный продуктовый набор «припорошен» новинками и бестселлерами Organic shop. За такую доступность бренд и любят!

В прошлом году компания выпустила серию тканевых масок и патчей Art of Organic shop, которые, кстати, в отличие от многих средств Organic shop производятся в Корее. Мы всей редакцией протестировали чуть ли не все: «Безупречная гладкость», «Витаминный тонус», «Звездное сияние кожи» и т.д. Но я расскажу о самой классной, той, которую вам непременно стоит держать под рукой на случай экстренной борьбы с отеками или следами недосыпа — «Абсолютный лифтинг». Само средство очень комфортное в использовании (чего не скажешь о многих тканевых масках). Она сделана из 100% хлопка, плотная и хорошо пропитана составом, но при этом не скользит по лицу. При нанесении желеобразный состав слегка холодит кожу, но маска быстро фиксируется и через минут 15 подсыхает в тех местах, которым больше всего необходимо увлажнение. Главные компоненты состава — маточное молочко, экстракт улитки и коллаген — чудес в данном случае они не обещают, но здорово увлажняют! Производитель советует держать маску 15 минут, но я могу оставить ее и на полчаса, а потом вбить остатки в кожу — она выглядит как после бани: посвежевшая, подтянутая и без отеков под глазами.

Цена по запросу.

Тканевая маска для лица Egg Cream Mask Hydration, Too Cool For School

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Если вы не верите в то, что тканевые маски работают, очень рекомендую обратить внимание на Egg Cream Mask Hydration от Too Cool For School. Ее можно увидеть в обзорах многих популярных бьюти-блогеров — исключительно положительные отзывы. Тканевая основа — мягкая и пластичная. Разворачивается на раз-два. В маске предусмотрена защитная пленка, которую нужно снять перед тем, как нанести на лицо. Она предназначена для увлажнения, питания, защиты и повышения местного иммунитета кожи. И это не пустые обещания! После использования маски со свежим цветочным запахом и гелево-кремовой эссенции кожа просто сияет. Она гладкая, увлажненная, напитанная. Главный действующий ингредиент маски –яичный желток. Подходит для всех типов кожи — моя жирная подружилась и сказала «спасибо».

Цена: 350 руб.

Антивозрастная маска с муцином улитки Time Returning Facial Mask, Dr.Jart+

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Anti-age средствами я еще не пользуюсь, но о линии Dr.Jart+ Time Returning слышала не раз. Это уходовая коллекция бренда, созданная специально для борьбы с возрастными изменениями кожи, а главным ингредиентом в средствах стал муцин (улиточная слизь). Теперь о маске: на ощупь она действительно скользкая, но плотно прилегает к коже и немного ее охлаждает. Через 20 минут после снятия тканевой основы остатки средства (сыворотки) распределила по коже. Эффект виден сразу: кожа становится словно отдохнувшей и очень гладкой. Если использовать маску перед макияжем — можно обойтись без праймеров.

Цена: 5 115 руб. (в упаковке 10 штук).

Антивозрастная маска Face Filler, Dermaheal

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Тканевая маска корейского бренда Dermaheal обещает омолодить кожу за три применения. Она щедро пропитана сывороткой, богатой ценными маслами и пептидами. У меня нет очевидных морщин, но текстура кожи нуждается в «подзарядке».

После трех вечеров «в стиле мумии» мое лицо заметно подтянулось, поверхность кожи стала гладкой и нежной. Меня впечатлил усиленный увлажняющий эффект — то, что нужно после сезона холодов. Думаю, что маска понравится даже девушкам с жирной кожей, — средство не оставляет нежелательного блеска.

Наносите маску на очищенное лицо и отдыхайте 30 минут. Я рекомендую использовать ее перед сном — за ночь действующие вещества впитаются по максимуму и обновят клетки кожи. Используйте Face Filler по полной — нанесите похлопывающими движениями на шею, зону декольте и все сухие участки.

Цена: 500 руб.

Тканевая маска с пантенолом, Vprove

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

У маски очень хороший состав, основа которого — пантенол. Он известен своими ухаживающими свойствами. В составе также есть масло ши и экстракт укропа. Небольшой кусочек ткани, обильно пропитанный кремовой консистенцией, плотно облегает лицо и не доставляет неудобств. Маска очень мягкая и комфортная, ее приятно нанести на лицо и полежать с закрытыми глазами десять минут. После применения на лице остались питательные вещества, которые легко удаляются салфеткой. Кожа стала мягкая, напитанная и увлажненная, а лицо приобрело свежий вид. Производитель заявляет, что маска не вызывает аллергии, и у меня действительно не появилось раздражений и высыпаний. Для моей нормальной, склонной к сухости коже средство подошло идеально.

Цена: 218 руб.

Интенсивно увлажняющая тканевая маска с кремом Moisture Cream Mask Sheet, It's Skin

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Увлажнение нужно нашей коже всегда и везде, а перед важными событиями или после тяжелой недели особенно. Последние недели выдались именно такими, поэтому увлажняющую маску я выбирала с эффектом «максимум». И не прогадала — тканевая маска пропитана кремом, который насыщает кожу влагой. В составе маски — гиалуроновая кислота, экстракт грейпфрута и масло баобаба: они делают кожу напитанной и подтянутой. Нанесла маску на двадцать минут во время завтрака, а остатки распределила на коже в качестве увлажняющего крема. Он отлично сработал в качестве базы под макияж, а кожа оставалась увлажненной на весь день. Воспользуюсь это маской и первого января, когда мы с кожей будем активно нуждаться в увлажнении!

Цена: 200 руб.

Гелевая маска с витамином E Vita Genic Hydrating Jelly Mask, Banobagi

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Компания Banobagi была основана на базе клиники эстетической хирургии Center Yee в Корее — с учетом потребностей клиентов и последних научных разработок. Джелли-маски (гелевые маски) — один из последних трендов в уходе за кожей, особенно сухой и обезвоженной.

В упаковке с ярко-синей капсулой витамина E — маска из 100% хлопка, но переработанного в очень тонкий материал. Настолько тонкий, что он образует одно целое из ткани и 30 мл желейной сыворотки. В составе сыворотки — увлажняющий коктейль из витаминов и аминокислот, во главе которых витамин Е, гиалуроновая кислота, ниацинамид и другие.

После первого 15-минутного использования кожа становится гладкой, мягкой и более светлой, а если наносить маску регулярно, исчезнут пигментные пятна и темные круги под глазами. Продается в Л'Этуаль.

Цена: 169 руб.

Маска для кожи вокруг глаз «Молодость кожи», Cettua

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Недорогая корейская марка Cettua делает очень симпатичные и достойные средства. Масок у нее несколько, в том числе и для кожи вокруг глаз. «Молодость кожи» заявлена как антивозрастное средство, но, по сути, это неплохие увлажняющие патчи — глубокие морщины не разгладят, но кожу освежат и напитают.

Цена: 279 руб.

Aqua Collagen Solution Marine Hydrogel Eye Cream Mask, Nature Republic

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Корейская марка сделала маску в форме очков: во-первых, она прикольно выглядит (и в жизни, и в инстаграме), а во-вторых, действует не только на область нижних век, но и на всю кожу вокруг глаз. Двойной профит! Состав не уступает форме маски и тоже хорош: ниацинамид, морская вода, гидролизованный коллаген и алоэ.

Цена: 370 руб.