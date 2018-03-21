Грудь вперед: стоит ли вмешиваться в то, чем наградила вас природа

Признаемся честно, грудь женщине дана не только для вскармливания потомства. Если бы это было так, форма и размер никого бы не волновали. Но, по опросам социологов, каждая вторая дама недовольна своей грудью.

Подумайте, куда смотрит сильный пол в первые секунды знакомства? Уж конечно, не в глаза. Его больше интересует ваше декольте. Чтобы убедиться в этом, почитайте мужские романы и стихи. И сколь ни старались кутюрье ввести моду на подростковую фигуру, победу одержали приятные глазу округлые очертания. Но часто мы направляем все силы на уход за лицом, а про зону декольте напрочь забываем. И очень зря. Бюст — это тайный знак здорового продолжения рода, который воспринимается мужчинами на подсознательном уровне. Вот только после рождения ребенка женская грудь теряет полноту и девичьи очертания, вернуть былые формы удается не всем. И в таком случае маммопластика становится выходом из сложной ситуации. Также она необходима в случае серьезной асимметрии.

Бесполезно искать цифры — какое количество женщин что-то предпринимают со своей грудью. Мало кто признается, что грудь не настоящая. Так что десятки тысяч дам втайне улучшают свои формы в клиниках пластической хирургии. Правда, множество случаев подтверждают, что делают они эти операции, не взвесив все «за» и «против», а лишь следуя за модой. В таком случае и результат бывает не самым лучшим, порой приходится переделывать работу хирурга по нескольку раз, а то и вовсе вынимать неприжившиеся имплантаты. Слова специалистов клиник в том, что маммопластика — довольно простая операция и все в ней безопасно, не стоит слепо принимать на веру. Ведь это все же операция, которая проходит под наркозом, соответственно, и здоровью может быть нанесен нешуточный вред.

Обычно звезды не афишируют, каким образом приобрели соблазнительные формы. Поделилась правдой Дана Борисова . По ее словам, она давно подумывала увеличить грудь, которая после родов и кормления превратилась в «две высохшие тряпочки». Сделать маммопластику певица Натали решилась тоже после родов: «У меня два сына, я их обоих кормила грудью, из-за чего она совсем потеряла форму. В моем случае это было единственным выходом „спасти“ грудь». А вот Юлия Началова сильно пожалела о том, что увеличила бюст. Пришлось даже делать несколько операций, чтобы вынуть имплантаты, в результате чего занесли инфекцию. Но сейчас все, к счастью, в порядке.

Виктория Бэкхем старательно скрывает манипуляции с грудью, но все видно невооруженным глазом. Зато Памела Андерсон не стала бы Памелой Андерсон без своих выдающихся форм. Сначала актриса будоражила ими сознание поклонников в сериале «Спасатели Малибу», а потом публика просто следила за изменениями, происходящими с внешностью Памелы: уменьшила грудь, увеличила грудь, уменьшила, увеличила… Такой вот замкнутый круг.

Меньше, да лучше

Для многих женщин, особенно худеньких, большая грудь становится настоящей трагедией. Одни говорят: терпи и радуйся, раз природа наградила. Но сами обладательницы роскошного бюста совсем не рады: их позвоночник просто не выдерживает такой нагрузки. Именно для них разработали операцию по уменьшению груди. Женщины, которые обращаются за ней, говорят уже не об эстетической проблеме, а о том, что им необходима оздоровительная операция, позволяющая вернуться к нормальной жизни. Сложность заключается в том, что если грудь стала увеличиваться после родов и кормления, есть опасность, что это идет разрастание тканей молочной железы, — тогда сначала надо решать эндокринологические проблемы, а уж потом думать о коррекции груди.

Опытный пластический хирург обязательно направит свою пациентку к эндокринологу, маммологу — и только после того, как получены и проанализированы результаты всех исследований, будет планировать операцию. Причем она действительно сложная: это связано с деликатностью удаляемых тканей, а также с невозможностью скрыть шов. Кроме того, необходимо сохранить действующую систему кровоснабжения и лимфооттока. К счастью, шов со временем побледнеет, правда, окончательно он все же не исчезает. Между тем многие женщины считают, что это недорогая плата за возможность снова ощутить легкость и подвижность собственного тела.

В отличие от увеличения груди подобные операции звезды обычно не скрывают. К примеру, Алена Водонаева призналась, что всю жизнь мечтала о маленькой груди, но операцию все время откладывала. И наконец настал день Х: после беременности теледива легла под нож.

Дрю Берримор решилась на операцию в 1992 году (она уменьшила грудь на два размера). «Большой бюст — это огромная психологическая нагрузка. Сколько ни худей, если у тебя большой размер груди, ты всегда будешь выглядеть толще, чем есть на самом деле. Да, большой бюст нравится мужчинам. Но мне надоело, что они воспринимают мою грудь, а меня игнорируют!» — жаловалась в одном из интервью звезда. А самая известная актриса, уменьшившая грудь, — это Кристина Риччи . Она решилась на операцию еще в самый разгар моды на силиконовую грудь! Но другого выхода девушка просто не видела: крупный бюст никак не шел ее миниатюрной фигуре.

Страна советов

Кожа на груди довольно сухая и чувствительная, имеет мало подкожного жира, поэтому проблемы становятся вполне ощутимы. Самыми распространенными из них считаются растяжки и потеря тонуса. Причем из-за гормональных сбоев на фоне беременности или значительных колебаний веса они могут появиться довольно рано. Как же выстроить уход, чтобы этого избежать?

•Главное — это регулярность. Не забывайте о питании и увлажнении этой чувствительной зоны, и домашние процедуры принесут не меньше пользы, чем салонные. Начните с очищения. Затем протрите кожу шеи и декольте мягким тоником без содержания спирта. После этого на еще влажную кожу нанесите увлажняющий крем (вечером — питательный). Любое средство для груди наносите снизу вверх (по направлению к ключицам) легкими похлопывающими движениями, как на кожу век. Пару раз в неделю делайте пилинг. Его можно совмещать со скрабированием в душе, только для зоны груди используйте мягкое средство без абразивных час-тичек — к примеру, пилинг на основе фруктовых кислот.

•Совет щедро наносить на кожу груди те же кремы, которые мы используем для лица, слышали многие. Но, оказывается, это не совсем верно. Кожа в зоне декольте очень нежная и чувствительная, в ней мало сальных желез. Она быстро сохнет и истончается. Поэтому, если у вас проблемная или жирная кожа лица и вы пользуетесь себорегулирующими тониками или гелями, то мазать их ниже собственно лица не рекомендуется.

•Несколько раз в неделю делайте массаж груди. Налейте небольшое количество масла (подойдет миндальное, из виноградных косточек или оливковое) на ладонь и распределите по коже шеи и области груди. Легкими поглаживающими движениями, не растягивая кожу, двигайтесь от центра груди к плечам и после от основания шеи вверх к подбородку. Излишки масла в конце уберите салфеткой. Другой действенный вариант массажа — это криомассаж струей прохладной воды в душе. Если делать это минимум через день, кожа быстро вернется в тонус.

•По сути, растяжки — это и есть микрорубцы. Их трудно замаскировать даже хорошим тональным кремом. Грамотный уход за кожей декольте поможет этого избежать. Обращайте внимание на состав. Желательно, чтобы средства для груди содержали экстракты растений, коллаген или эластин, гиалуроновую кислоту, полисахариды морских водорослей. Крем с маслами лимона, ши, жожоба, а также с добавлением витаминов А и Е обладают омолаживающим эффектом.

•Минимум раз в неделю балуйте кожу масками. Подойдут как покупные средства, так и домашние, причем домашние часто не менее эффективны. Так, handmade-маска с эффектом push-up действует не хуже одноименного бюстгальтера. Заварите в стакане кипятка мяту (две чайных ложки свежей и одну чайную ложку сухой) и дайте настояться под крышкой двадцать минут. Столовую ложку оливкового масла нагрейте на водяной бане и растопите в нем чайную ложку измельченного пчелиного воска. Процедите настой мяты, смешайте с масляно-восковой смесью и немного остудите. Добавьте по две капли эфирных масел эвкалипта, мелиссы и мяты, еще раз перемешайте и нанесите смесь на сухую кожу груди. Оставьте на пятнадцать минут. Смывать маску водой не надо: ее снимают смоченной в оливковом масле салфеткой. Для приготовления питательной витаминизирующей маски подогрейте в микроволновой печи полстакана оливкового масла. Добавьте в него по две капли масла примулы вечерней, лаванды и мяты. Нанесите на зону декольте и шею, накройте теплым полотенцем. Через десять минут осторожно помассируйте грудь, затем смойте масло. Повторяйте два раза в неделю.

•Не стоит забывать и про спорт. Конечно, регулярные походы в спортзал не превратят ваш первый размер в полноценную тройку, зато помогут выправить осанку и развить грудные мышцы — в итоге бюст будет казаться более упругим и высоким. Самые эффективные упражнения для груди — это все виды отжиманий, упор в стену, сжимания ладоней и жим гантелей лежа на наклонной скамье.