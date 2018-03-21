Как восстановить волосы после зимы

Несмотря на то, что зима позади, она никак не хочет отдавать бразды правления теплой весне. За окном минус, даже мороз (особенно ночью), гололед, укутанные люди… Радует одно: скоро это наконец-то закончится, и мы сможем в полной мере насладиться теплым солнышком.

Только перед тем как снять шапки, настоятельно рекомендуем вам привести волосы в порядок — спорим, после холодов они чувствуют себя не очень, да и выглядят скверно. Рассказываем, как вернуть волосам былую красоту и здоровье после затяжной зимы. Этап 1. Сократите частоту мытья волос

Первое время лучше сократить частоту мытья головы до трех раз в неделю. Почему? Из кожи вымываются питательные вещества, которые придают волосам жизненную силу и блеск. Чтобы восстановить их естественный процесс увлажнения, лучше придерживаться этого правила. Да, первое время будет тяжеловато (особенно тем, кто привык мыть голову каждый день), но совсем скоро вы заметите явные улучшения и преображение волос — у них вновь появится блеск, эластичность, они станут более послушными и не будут пушиться. Кстати, рекомендуем вам искать шампуни с пометкой «Восстановление» и обратить внимание на профессиональные линии.

ВАЖНО! Этот совет не касается девушек с жирной кожей головы, у которых уже к концу дня волосы выглядят так, будто их смазали салом. Таким мы посоветуем использовать шампуни, специально предназначенные для жирных волос, и мыть голову прохладной водой. Кстати, горячей водой вообще не рекомендуется мыть волосы — она раскрывает чешуйки волос, делая их спутанными, безжизненными и тусклыми. Этап 2. Не откладывайте поход к парикмахеру

Как бы вы ни сопротивлялись необходимости подстригать свои волосы и ни хотели, чтобы они выросли, как у Рапунцель, секущиеся кончики, увы, реанимировать не удастся. Какие бы сказки ни рассказывали производители сывороток, масок, масел и других чудо-средств о том, что их регулярное использование спасет волосы от неминуемого похода к парикмахеру, — этого не произойдет. Будет лишь видимость «запечатанных» концов, которая пройдет сразу, как только средство перестанет действовать. Не бойтесь, «под мальчика» стричься никто не предлагает — всего 3–5 см, и ваши волосы снова почувствуют себя лучше, а на их восстановление потребуется меньше времени. Этап 3. Наносите бальзам после каждого мытья волос

После каждого мытья головы в обязательном порядке наносите бальзам (желательно, чтобы он был из одной серии с вашим шампунем — так толку от него будет намного больше). Только вот бальзам наносится на чуть подсушенные волосы, а не сразу после мытья.

Дело в том, что мокрые волосы не дадут питательным веществам в полной мере проникнуть в волосы и обогащать их полезными веществами изнутри. Все останется на поверхности, и лечения, а тем более чудодейственного эффекта не произойдет.

Бальзам наносится на столько времени, сколько рекомендовано на упаковке, затем смывается прохладной водой, еще лучше — отваром лекарственных трав (ромашка, крапива, кора дуба, мята) или водой с добавлением фруктового уксуса. Этап 4. Используйте восстанавливающие маски

Уход за волосами, которые требуют восстановления после холодов, будет неполным без масок. Они действуют намного глубже бальзамов, реанимируют поврежденные морозом и перепадами температур волосы, обогащают их влагой, лечат изнутри, борются с сухостью и ломкостью, а также ускоряют рост локонов.

Маски рекомендуется использовать как минимум раз в неделю — не забываем про это! Вы можете воспользоваться старыми добрыми «бабушкиными рецептами», тщательно смешивать на кухне десятки ингредиентов, вымерять пропорции и, словно колдунья, приговаривать какое-нибудь спасительное заклинание, чтобы волосы вновь стали красивыми, блестящими и послушными.

Но куда более гарантированные результаты приносят маски, разработанные в специальных лабораториях известных beauty-брендов. Этап 5. Наносите масла для увлажнения волос

Без масел волосы не будут увлажнены на 100%! Их советуют наносить на сухие волосы 2–3 раза в неделю. Натуральные лучше не использовать — они придают жирный блеск локонам, что выглядит очень неопрятно. Даже после мытья головы есть риск, что масло вымоется не полностью и будет пачкать вашу прическу на протяжении всего дня.

Если вы обладательница жирных волос, любые масла будут вам противопоказаны, однако сыворотки и несмываемые лосьоны никто не отменял. Некоторые из них даже продляют свежесть волосам и регулируют работу сальных желез, поэтому ищите свое идеальное средство и не забывайте им пользоваться. Этап 6. Используйте термозащиту для волос

Специалисты настоятельно рекомендуют на время восстановления волос после зимы отказаться от любых термических воздействий на шевелюру. Фен, плойка, утюжок — все это надо отложить в дальний ящик до лучших времен. Только мы-то с вами знаем, что сделать это никак не получится даже во имя здоровья волос… Что же делать? Использовать термозащиту, конечно. Она защитит волосы от горячих температур, избавит от хрупкости и ломкости, придаст чуточку сияния и спасет от электризации. Вот такое удивительное и многофункциональное средство! Этап 7. Не забывайте о салонном уходе

Домашний уход — это, конечно, хорошо, но нельзя забывать о профессиональной помощи, которая поможет намного быстрее справиться с проблемой. Современные процедуры в центрах эстетической медицины и салонах красоты блещут разнообразием.

В зависимости от состояния волос специалист посоветует оптимальный уход. Бионизация волос, реконструктивный уход, пирофорез, ламинирование, глазирование, каутеризация, регенерирующие пилинги, массаж волосистой части головы, криомассаж для волос, мезотерапия, плазмотерапия, дарсонвализация, обертывания, компрессы и профессиональные маски — это далеко не полный перечень того, что может помочь вашим волосам восстановиться, вновь стать здоровыми, эластичными, блестящими, сильными, гладкими и объемными.