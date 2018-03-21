Екатерину Шпицу сравнили с Фантомасом

Актриса Екатерина Шпица выложила в свой Инстаграм селфи в нескольких слоях маски для лица.

"Начало рабочего дня. Work in progress", — подписала необычное фото Шпица. Из-за того, что маски закрывают практически все лицо актрисы, оставляя только глаза и рот, на селфи Екатерина выглядит необычно и даже немного пугающе.

В комментариях поклонники сравнили «новый образ» Шпицы с Зорро в маске и Фантомасом. Читатели пошутили, что с новым макияжем и без бровей актриса выглядит «немного бледно», но значительно моложе, ведь на ее лице теперь нет ни единой морщины.

Некоторые читатели позавидовали Шпице и отметили, что их утро распланировано таким образом, что время на маски и уход за собой практически не остается.