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Екатерину Шпицу сравнили с Фантомасом
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Екатерину Шпицу сравнили с Фантомасом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Екатерина Шпица выложила в свой Инстаграм селфи в нескольких слоях маски для лица.
"Начало рабочего дня. Work in progress", — подписала необычное фото Шпица. Из-за того, что маски закрывают практически все лицо актрисы, оставляя только глаза и рот, на селфи Екатерина выглядит необычно и даже немного пугающе.
В комментариях поклонники сравнили «новый образ» Шпицы с Зорро в маске и Фантомасом. Читатели пошутили, что с новым макияжем и без бровей актриса выглядит «немного бледно», но значительно моложе, ведь на ее лице теперь нет ни единой морщины.
Некоторые читатели позавидовали Шпице и отметили, что их утро распланировано таким образом, что время на маски и уход за собой практически не остается.
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