«Мумия возвращается»: маска для лица преобразила Екатерину Шпицу

Популярная актриса Катерина Шпица выложила в сеть фотографию, на которой она нанесла на лицо маску. Вроде бы абсолютно ничего необычного для женщины в этом нет, однако ее поклонники восприняли этот снимок со смехом, а некоторых подобный внешний вид артистки даже немного напугал.

Известная российская актриса театра и кино, а также телеведущая, как и любая женщина, пристально следит за своим внешним видом. В очередной раз она доказала это, опубликовав в Инстаграме снимок, на котором предстала в косметических масках, наложенных друг на друга. При этом знаменитость рассказала, что фотография сделана в начале ее трудового дня, а не как привычно это многим перед сном. «Начало рабочего дня»

Поклонники знаменитости, увидев эту фотографию, тут же стали сравнивать ее с персонажами известных фильмов, в которых главные герои носили маски. Многих интернет-пользователей эта публикация просто рассмешила, другие же признались в комментариях, что даже немного испугались, увидев Екатерину в неожиданном облике. «Мумия возвращается!» «Фантомас, ты ли это?» «Красота — страшная сила!» «Были б отверстия в бумажечках, получилась бы маска, как в одном из фильмов!» «Ух… Катерина, не пугайте нас!» «Все, я стал заикаться! » «Фу, какая гадость!» «А я испугалась!» «Молчание ягнят!» Кстати, те подписчики Катерины, которых этот снимок только позабавил, искренне поблагодарили своего ее за то, что она постоянно пытается поднять им настроение и попросили делать больше подобных публикаций.

А несколько дней назад Шпица удивила поклонников, опубликовав весьма неожиданное фото, на котором запечатлено, как она лежит на грязном асфальте рядом со снежной кучей.