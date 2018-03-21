Фредерик Маль: «Парфюм — это портрет человека»

Фредерик Маль, основатель нишевого парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, приехал в Москву, чтобы представить новое творение — парфюмерную воду Music for a While. BeautyHack расспросил Фредерика о том, как создаются ароматы, как подобрать идеальный парфюм и почему он должен нравится вашему любимому человеку.

— Фредерик, Вы работаете с лучшими парфюмерами и выпускаете необычные ароматы, но как происходит сам процесс отбора? Какой аромат может вас заинтересовать?

— На самом деле, парфюмер — это очень техническая профессия. Невозможно создать хороший аромат без владения технической базой, а еще сложнее — выпускать что-то новое. Все могут взять известную композицию, изменить в ней что-то по-минимуму и дать этому новое название. Чтобы выпускать по-настоящему интересные и цельные ароматы, нужно быть полностью вовлеченным в этот бизнес. Создание парфюма можно сравнить с рисованием, ведь все романтизируют образ парфюмера, представляя его художником. Так вот, сама идея композиции — это лишь набросок карандашом на бумаге, а чтобы превратить его в цельную «картину», нужен профессионализм. Да, лучших художников считают творцами, но до этого они годами тренировали свои навыки, рисуя тысячи картин. Вот эти профессиональные качества я и ищу в парфюмерах — они должны понимать, что это серьезный бизнес. Конечно, помимо знаний техники создания парфюма важно иметь воображение и талант. Честно говоря, если бы я сам не был парфюмером, я бы не смог выпускать ароматы — просто я уже очень давно в этом бизнесе.

— А как Вы определяете, есть у человека такой талант или нет?

— Сначала оцениваю ароматы, которые они создавали прежде, и делаю свои выводы. Мне повезло, я работал с самыми лучшими парфюмерами — Софией Гройсман, Домиником Ропьоном и многими другими. Вспоминаю их в самом начале карьеры — с Домиником, например, мы работаем уже тридцать лет, — и вижу, какими качествами они тогда обладали. Их и ищу в новичках, которые ко мне приходят. Сейчас, когда у меня есть свой собственный бренд, выбирать парфюмеров для сотрудничества сложнее — я чувствую себя профессором, и мне это не нравится.

Процесс выбора аромата — другое дело. Мне приносят парфюм, и начинается проверка: долго ли он держится на коже, хорошо ли раскрывается. Я всегда слежу за тем, чтобы аромат был слышен в течение восьми часов и раскрывался постепенно. Затем я спрашиваю себя — был ли похожий парфюм раньше? Если это что-то совершенно новое, нужно учесть и современные тенденции. Ароматы «а-ля 90-е» — не наша история. И самая главная часть — я представляю этот аромат на человеке. У нас, например, есть свечи — они прекрасно пахнут, создают атмосферу в помещении. Но когда речь заходит о парфюмерной воде, нужно всегда представлять ее на человеке, потому что грань между кожей и ароматом не должна быть ощутима, это должно быть единым целым.

— Есть ли у Вас любимые ароматы?

— Их, пожалуй, не меньше пятнадцати. Наш первый аромат — Iris Poudre, и даже сейчас, спустя двадцать лет, он очень актуален. Примерно в то же время мы выпустили уникальный Musk Ravageur. Хочу выделить и первый парфюм, который мы создали вместе с Домиником — Une Fleur de Cassie. С Жан-Клодом Эллена мы выпустили непревзойденные Cologne Bigarade и L’Eau D’Hiver. Очень горжусь и ароматами Carnal Flower, инновационным Geranium Pour Monsieur и нашим бест-селлером — Portrait of a Lady. И без стеснения скажу, что у нас, пожалуй, самая лучшая коллекция мужских ароматов. Видите — назвать несколько просто невозможно! При этом, я не могу сказать, что у меня есть мой знаковый аромат. Если вы посмотрите на мои руки, вы увидите — они все в пометках. Так я тестирую на себе разные композиции и не могу в это время носить парфюм — мешает сконцентрироваться. Но вот вчера, например, я наносил Geranium Pour Monsieur. Летом предпочитаю Cologne Bigarade, а для выходов в свет выбираю Vetiver Extraordinare.

— Наверное, у каждого аромата есть своя легенда — Вы согласны?

— Конечно — и вот один из примеров. Мой отец часто пользовался ополаскивателем для рта Eau de Botot — мне всегда нравился этот аромат, и я поставил цель создать нечто подобное. Однажды в Париже я увидел этот ополаскиватель на витрине аптеки — купил его и принес Доминику, с которым мы на тот момент уже неоднократно работали. Говорю: «Послушай этот аромат!» Там есть пряные ноты, мята, цветочные аккорды, напоминающие розу, и бензоин — композиция очень необычная. Доминик понял меня с полуслова и сказал: «Давай попробуем превратить эту композицию в парфюмерную воду». В тот же день он составил примерную формулу — тот самый набросок, а я предложил добавить ноты сандалового дерева, чтобы усилить цветочные акценты. Прошел еще год доработок и доведения композиции до идеала — и получился Geranium Pour Monsier.

Прошли годы, я часто носил этот аромат и даже создал такой же гель для душа, а тут свои нюансы: все свежие ноты быстро выветриваются, а на коже остается только древесная база — пачули, сандал и мускус. «А что, если создать аромат только из этих нот? Получится отличная восточная композиция», — подумал я. Я снова пришел к Доминику, принес ему этот гель и сказал: «Прими душ!» После долгих обсуждений формулы мы все-таки создали шедевр — соединили розу и восточную базу, добавив легкие акценты малины и черной смородины. И родилась парфюмерная вода Portrait of a Lady. Вот так воспоминания и обыкновенная аптечная витрина вылились в семь лет работы.

Свеча Café Society — тоже плод воспоминаний. Я просто попросил Карлоса Бенаима создать композицию, которая была бы похожа на запах квартиры моих родителей в Париже. В ней ноты лаванды, пачули, ванили и немного цитрусовых — получилось так хорошо, что было решено создать похожую парфюмерную воду. Добавили к этой композиции ананас и получилось наше новое творение — Music for a While. Когда я слушаю этот аромат, мысленно переношусь в родительскую квартиру, ведь именно она стала источником вдохновения.

— Вы смогли бы описать каждый аромат одним словом?

— Одного слова точно не хватит. Я даю названия ароматам в самом конце, и, как правило, это точное его описание, а не пространственные ассоциации. Видите ли, хороший аромат всегда рассказывает только одну историю, а не пятьдесят разных. Есть определенный фокус, которого мы придерживаемся. Но точно могу сказать, что все наши ароматы можно охарактеризовать как «чувственные». Мы наносим парфюм, чтобы быть привлекательными: кому-то уверенность в себе придают «чистые» ароматы, другим — более насыщенные и восточные. Но все это про сексапильность и чувственность. Musk Ravageur — это сексуальность, которая видна сразу, Portrait of a Lady — привлекательность с ощутимой дистанцией, Iris Poudre же ассоциируется с юным обаянием этакой «хичкоковской» блондинки, которую хочется завоевать.

— То есть, создавая аромат, Вы всегда представляете человека, который будет его носить?

— Безусловно. Есть одна интересная история — о том, как создавался Vetiver Extraordinaire. У моего отца был друг — принц из Польши. Он был образцом элегантности и обаяния, и, конечно, женщины сходили по нему с ума. Сколько себя помню, он всегда пах ветивером — неудивительно, что именно с ним эта нота у меня ассоциируется по сей день. Однажды он приехал ко мне и попросил создать для него аромат с этой нотой. Спустя год одним ранним утром я закончил работу над парфюмом и показал ему — с тех пор он носил Vetiver Extraordinaire каждый день до самой смерти. Вот так и получается, что парфюм — это портрет человека, а ноты — это краски, которыми его писали.

— Как найти свой идеальный аромат?

— Если вы нанесли парфюм, и вам комфортно, — значит, он вам подходит. Тут все на физическом уровне — ароматы Frederic Malle будут с вами восемь часов, поэтому они, конечно же, должны вам нравиться. Иначе это пытка! И никогда не нужно наносить аромат, который вам не по душе, только потому что это круто — на вас он «крутым» не будет. А вот на вашей подруге может, если ей он понравится. Ароматы не подходят всем — даже Portrait of a Lady, который я считаю шедевром, не на каждом хорошо раскрывается. Это как носить костюм не по размеру ­— вам нужно наслаждаться парфюмерной водой на своей коже.

А еще я никогда не понимал людей, которые считают, что идеальный парфюм не нужно на себе ощущать. Просто наш нос привыкает к аромату, поэтому мы его не чувствуем в конце дня, либо он просто не держится на коже.

— А если другим этот аромат на вас не нравится?

— Тут может быть несколько причин — возможно, вы просто слишком много нанесли. Трех-четырех распылений достаточно, а вот за восемь вас могут просто возненавидеть. Но есть и другая сторона — никто никогда не захочет быть рядом с человеком, который неприятно пахнет. Если ваш муж или молодой человек не одобряет ваш выбор парфюмерной воды, лучше ее сменить. А вот если любимый настаивает на том, чтобы вы пахли парфюмом, который вам не нравится, — меняйте молодого человека. Это значит, он в вас видит кого-то другого. Ведь мы выбираем аромат душой. То же и с подарком — когда вам дарят аромат, превращающий вас в кого-то другого, стоит задуматься. Такой вот интимный процесс.

— Какие ароматы у Вас ассоциируются с Россией?

— Вы знаете, Dries Van Noten у меня как раз вызывает ассоциации с русскими девушками — это микс ванили, сандалового дерева и специй. Очень «русским» можно считать и Lipstick Rose — он мягкий и чувственный, потому что Россия для меня именно такая, и такими я вижу русских женщин.