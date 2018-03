Что такое кайал?

Кайал (то же самое «каял», «кажал», «каджал») — это мягкий контурный карандаш для глаз. Его история началась в Южной Азии, на Севере Африки и Среднем Востоке. В его состав традиционно входили натуральные компоненты: сажа, минералы, антисептические вещества, галенит, сурма, малахит.

Использовать такую подводку стали приблизительно в 3–4 веке до н.э. Изначально кайал применялся исключительно в женском макияже, но потом приглянулся и мужчинам. Они стали подводить глаза для защиты от вредного воздействия солнца.

Сегодня кайал вновь стал чисто дамским предметом. Его часто можно встретить в косметичках современных модниц. Отличить мягкий карандаш от других можно по надписи khôl.

Кайалом подчеркивают ресничный контур со стороны слизистой. Акцент при таком приеме делается на цвет глаз, взгляд становится особенно притягательным. Правда, обладательницам мелких черт лица увлекаться такими видами подводки не стоит, ведь визуально она делает глаза меньше. Черный кайал можно использовать как базу для вечернего макияжа с акцентом на глаза, а белый — как подложку для цветных теней.

Как сделать идеальный макияж глаз:

