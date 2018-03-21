«Антон не разрешает»: жена Макарского призналась, что он против губной помады

Не секрет, что в семье у Антона Виктории Макарских царит патриархат, однако требования главы семьи к Виктории искренне удивили и возмутили многих поклонников, даже не подозревавших, что актер так строг со своей супругой.

Российский актер Антон Макарский придерживается консервативных взглядов, и ни у кого нет сомнений, кто же в доме хозяин, поскольку в звездной семье царит строгий патриархат. А как известно, хозяин-барин, и Антон Макарский имеет список требований, которым Виктория беспрекословно подчиняется. К примеру, муж недоволен, когда жена сидит в интернете, а еще, как выяснилось на днях, Виктории запрещается красить губы помадой.

Об этом сообщила сама Виктория, признавшись, что не удержалась от похода в магазин косметики, где приобрела себе губную помаду. Более того, певица накрасила губы, чтобы ненадолго побыть красивой и полюбоваться своим отражением в зеркале. «Женские слабости. Впервые купила на нервной почве в аэропорту помаду! Никогда не крашу губы, Антон не разрешает, считает, что имеет право в любой момент поцеловать собственную жену. Ну, хоть попробую. Накрасила губы в гримерке, пока муж не пришел и не стер», — обратилась Виктория к своим поклонникам, демонстрируя нежный оттенок губ.

И хотя уклад семьи — личное дело каждого, подобные требования со стороны Антона вызвали немалый резонанс со стороны публики сети. Ведь для кого-то любые ограничения неприемлемы, даже если они исходят от любимого человека. Некоторые уверены, что главное — это компромисс, а кому-то запрет на пользование косметикой кажется нелепым, поскольку вынуждает взрослую женщину вести себя как подросток, который, нарушая требования родителей, тайком вкушает запретный плод. «Не могу понять, как вообще можно что-либо запрещать?! Тем более краситься помадой или блеском» «Ох уж эти мужчины, им лишь бы все запретить» «Вика, а Вы легко миритесь с тем, что муж не разрешает что-либо? Ведь Вы не делаете ничего плохого. Если женщина хочет, зачем запрещать?» «Это всего лишь помада! И как вы с ним живете?» «Виктория артист! И Антон это знает. Ей нельзя быть без косметики. Она дополнят любой образ, и подчеркивает достоинства» «Ничего себе, неужели в таком деле помада мешает? Это чистой воды эгоизм. И вы на это согласны?» «Помада очень красивая, а муж сатрап!»

И хотя многие поклонники были изумлены тем, что Антон так строг с женой, они отметили, что такой видный и статный супруг — мечта многих женщин, а потому, если Виктории комфортно жить с его списком правил, то ей можно лишь позавидовать. Тем более, что у нее есть ее часы счастья, когда она свободна от детей и быта, даже муж ей не указ.