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Анастасия Квитко шокировала поклонников слишком большой грудью и проблемой с кожей
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Анастасия Квитко шокировала поклонников слишком большой грудью и проблемой с кожей 

13 Новостей.ru 48 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Новости о Анастасии Квитко. Анастасия Квитко наверно и не думала, что опубликовав новую фотографию, все будут смотреть не на её пышные формы, а писать комментарии о недостатках кожи и чрезмерно большой груди, которая не смотри эстетично. Последнее фото она опубликовала из Майами-Бич и скорее всего думала, что как обычно все нарасхват будут говорить какая она красивая и всё в этом духе, однако подписчики заметили нездоровый вид самой модели и некоторые из них считают, что если не обрабатывать фотографии в фотошопе, то от красоты Квитко ничего не останется. Кроме того, люди считают, что ей пора бы нормально насладиться отдыхом и не выкладывать постоянные снимки с пышными формами, которые уже успели поднадоесть, ведь фото она сняла с всевозможных ракурсов и как обычно делает акцент на своей не пропорциональной фигуре. Как знать, это конечно ей решать, когда и какие фото выкладывать, популярность необходимо поддерживать…
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