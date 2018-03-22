Что случилось с ароматом Miss Dior?

Теперь наносить аромат стало еще проще — рассказываем, почему.

Новый аромат Miss Dior Roller-Pearl создан специально для девушек, которые живут в ритме XXI века, и чья жизнь проходит в постоянном движении. Парфюм представлен в миниатюрном флаконе объемом 20 мл, который легко помещается даже в небольшую сумочку.

Удобный аппликатор в форме шарика облегчает и использование — теперь элегантно нанести парфюм можно прямо на бегу. Стеклянный шарик приятно скользит по коже, оставляя прохладный след, похожий на поцелуй любимого мужчины: будоражит кровь и вызывает дрожь по всему телу.

Ноты аромата остаются неизменными — во время нанесения вы чувствуете композицию белого пиона и грасской розы, раскрывающуюся аккордами белого мускуса.