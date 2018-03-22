Времена года: правила сезонного ухода за кожей

С наступлением осени мы часто сталкиваемся с тем, что уходовая косметика, к которой мы привыкли за лето, начинает работать не так хорошо. Это происходит потому что в зависимости от сезона свойства нашей кожи меняются. Решение сезонных косметических проблем стоит начать с визита к специалисту. Только врач-косметолог сможет определить тип вашей кожи и порекомендовать, как правильно ухаживать за ней в течение всего года.

А если вы уже знаете свой тип кожи, то вот вам несколько советов по уходу за кожей в разные периоды: Осень

Чувствительность кожи в этот период возрастает, замедляются процессы восстановления эластиновых волокон и коллагена. Сухость с шелушением убираем при помощи интенсивного увлажнения и питания кожи. Также следует употреблять жирные кислоты. Сухая кожа предрасположена к розацеи и куперозу, поэтому осенью этому типу кожи нужен особенный уход и защита. Лопнувшие сосуды и покраснения можно убрать успокаивающими масками с зеленым чаем и алоэ и курсом витаминов А, Е, С. Избегайте средства по уходу за кожей, в которых находится спирт.

Зима

Ближе к зиме кожа все больше начинает капризничать: шелушится, блестит, на щеках появляется мелкое раздражение. Зимой в комнатах с отоплением воздух становится очень сухим, поэтому кожа теряет намного больше воды, чем летом. Можно решить эту проблему покупкой увлажнителя воздуха. Кроме того, старайтесь не умываться простой водой, особенно в это время.

Если вы пользуетесь скрабами, пилингами, то постарайтесь снимать их тоником или молочком. Если кожа чрезмерно сухая, то утреннее умывание нужно заменить очищением с помощью косметических средств. Не забывайте про питательные маски, сыворотки. Не используйте матирующие тональные средства. Весна

Весной происходит перестройка организма на летний режим жизни, проявляется нехватка витаминов. За короткий период времени на кожу может воздействовать холод (особенно при сильном ветре), тепло, солнечное излучение, влажный весенний воздух. Из-за активных солнечных лучей появляются веснушки и пигментные пятна, усиливается чувствительность кожи.

Поздней весной, когда прекращается отопительный сезон и температура и влажность воздуха повышаются, сальные железы начинают выделять больше жира. В это время можно начинать переход на более сильные средства очистки кожи. Когда станет теплее, начинайте использовать более легкие увлажняющие кремы на водной основе, при необходимости — с противовоспалительным эффектом, так как весной с повышением температуры усиливается потоотделение, что создает благоприятную среду для образования угрей.

Весной кожа становится более чувствительной и склонной к раздражению, поэтому желательно выбирать средства, предназначенные для чувствительной кожи. Не забывайте использовать солнцезащитные средства ежедневно перед выходом.

Лето

В холодное время года наша кожа страдает от мороза, ветра, сухого воздуха в помещениях, недостатка солнечного света и резкого перепада температур. Летом всё иначе — основными негативными факторами являются высокая температура воздуха, высокая влажность и интенсивное ультрафиолетовое излучение.

Все эти негативные факторы могут вызывать расширение пор, обезвоженность кожи, солнечные ожоги и гиперпигментацию. Поэтому в летнее время нужно скорректировать свой уход таким образом, чтобы защитить кожу от подобного негативного воздействия окружающей среды.

Обеспечьте коже достаточное увлажнение: умывайтесь 2 раза в день минимум, используйте увлажняющий, а не питательный крем. Перед выходом на улицу наносите крем с SPF-фильтром. Ежедневно выпивайте не менее 2 литров жидкости. Уход за кожей летом исключает процедуры глубокого пилинга.

Таким образом, придерживаясь несложных правил, мы можем сохранить красоту своей кожи, не обращая внимания на сезон. Помните, что наносить крем на лицо перед выходом на улицу нужно не менее чем за 30 минут, чтобы крем успел полностью впитаться. В любое время года не забывайте правильно очищать, увлажнять, питать и тонизировать кожу, а также получать правильно подобранный комплекс витаминов и вспомогательных средств для поддержания здоровья.