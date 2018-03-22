Словно шелк: как добиться идеально гладких ног

Все девушки так или иначе сталкивались с трудностями при выборе бритвы. Этот интимный и щепетильный вопрос редакция WMJ.ru обсудила с экспертами VENUS и подготовила пару лайфхаков, которые точно облегчат тебе жизнь.

Придется смириться, что в борьбе за шелковую кожу нас ожидает немало подводных камней.

Во-первых, труднодоступные места способны доставить серьезные проблемы, ведь для некоторых пропущенный волос может стать трагедией вселенского масштаба.

Все мы ждали бритву, которая будет подстраиваться под контуры тела, и дождались! Бритва Venus Swirl имеет революционную технологию FLEXIBALL — вращающийся во все стороны шарик, который в сочетании с удобной ручкой превратит процесс бритья в приятное времяпрепровождение.

Любая девушка знает, как важно увлажнить кожу при бритье, чтобы избежать шелушений, неприятного зуда и жжения. Некоторые особо продвинутые пользовательницы используют пену или даже кондиционеры для волос, но мы приверженцы комплексного подхода и многофункциональных продуктов. Поэтому считаем, что бритва с мягкими подушечками, содержащими увлажняющую сыворотку, — практичный мастхэв каждой продвинутой девушки.

Чтобы облегчить процесс восстановления кожи после этой процедуры, важно запомнить правило: «Чем больше лезвий в картридже, тем меньше волосков пропустит бритва, а значит, тебе не придется травмировать кожный покров повторным проведением». У Venus Swirl, к примеру, их целых пять, так что смело можно добавлять ее в свою корзину покупок.

Теперь мы можем быть спокойны, ведь ты готова ко всему! Только смотри, чтобы твой бойфренд не отобрал этот крутой девайс!

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Текст:Дарья Солодовникова

Фото:пресс-служба