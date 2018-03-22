3D модели помогут создать безупречный крем для кожи

Новые разработки для тестирования человеческих образцов тканей в режиме 3D косметологических целях были представлены на международном конгрессе NYSCC BASF Care Creations.

В рамках исследования эксперты изучали поведение клеток кожи на основе трехмерных моделей сальных желез человека, а также способов их регуляции с помощью биоактивных веществ. Цель исследователей — использовать полученные знания для производства косметологических средств ухода за кожей лица. Отметим, что именно сальные железы выполняют функцию увлажнения нашей кожи и защиты ее от различных вредных факторов — погоды, микробов, загрязнения и пр. Они выделяют особое вещество под названием «себум», которое обеспечивают функцию смягчения верхних слоев кожи.

Трехмерные образцы тканей на протяжении двух лет изучались экспертами CTIBiotech. Ученые исследовали воздействие разного рода биологических веществ на клетки эпидермиса и возможность влияния с их помощью на секрет сальных желез. По результатам исследований они констатировали, что теперь у них есть надежный способ для изучения поведения сальных желез в условиях микробной атаки, воспалений и возрастных изменений.

В дальнейшем, отмечают эксперты, они смогут проводить исследования посредством моделей, полученных путем трехмерной печати на биопринтентерах.