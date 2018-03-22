Выбор НЕредактора: любимая косметика Анны Пулария

Ароматы С ароматами у меня достаточно сложная история, я пользуюсь по много лет одним и тем же и даже не пытаюсь слушать новинки, так как верна ему до занудного постоянства. Исключения бывают крайне редко, одним из них стал Mizensir Tres Chere. Сначала я влюбилась в историю этих ароматов, а именно — в персоналию основателя бренда, парфюмера Альберта Марийяса. Лишь позже, когда я услышала Tres Chere, я поняла, что хотела бы добавить этот аромат в коллекцию своих вечных и любимых. Все мои ароматы объединяет одна черта — аккорды ванили в базовых нотах.

Я увлекаюсь йогой и аюрведическими процедурами. Парфюмерное масло La Bruket Mirra покорило меня своим древесным и одновременно сладким ароматом. Наношу каплю на виски, чтобы снять стресс и успокоиться.

Уход за лицом С тех пор как моя мама начала работать врачом УЗИ в клинике эстетической медицины Юлии Щербатовой, я по ее рекомендации обратилась к косметологу Маше Мерекиной и уже после первой процедуры перестала понимать, как жила до этого. В этой же клинике я приобретаю идеальный увлажняющий крем NeoCultis и сыворотку для лица UltraCeuticals, которые отлично справляются с увлажнением и питанием даже моей сухой кожи. Detox маска Mallin+Goetz — лучшее, что я пробовала в своей жизни. Я использую ее примерно раз в неделю, после нее любая стянутость исчезает, кожа становится идеально гладкой и увлажненной.

С губами зимой ситуация еще хуже, на холоде они постоянно сохнут и трескаются. Ситуацию спасает бальзам для губ diptyque, я его просто не выпускаю из рук, он отлично увлажняет и питает, а маленького тюбика хватает на надолго.

Уход за волосами Я пользуюсь почти всей уходовой линейкой для волос Kerastase, но это масло покорило меня с первого же применения. Оно отлично увлажняет, после использования волосы не слипаются, легче расчесываются и очень красиво блестят.

Так как от природы у меня волосы немного вьются, я всегда пытаюсь усилить этот эффект различными спреями. Сейчас пользуюсь Casamorati Bouquet Ideale. Помимо того, что он отлично ухаживает за волосами, у него еще и очень приятный нежный аромат.

Уход за телом Крем для тела Roja идеально подходит для нашей суровой зимы, он отлично питает, увлажняет и не оставляет после себя неприятной пленки.

Уход за руками я доверяю мастеру маникюра Mahash Олесе Борисовой, и эту работу она выполняет просто идеально. Все, что мне остается, — исправно пользоваться кремом для увлажнения, чтобы продлить эффект. В последнее время я выбираю Byredo Blanche, у него нет резкого аромата, но при этом увлажняет он просто на отлично, мне хватает использования только утром и вечером, чтобы руки всегда оставались мягкими.

Косметика Я очень мало пользуюсь косметикой. Консилер MAC я использую каждый день, он мастерски замазывает следы усталости под глазами, не пересушивает кожу и абсолютно незаметен. Тушь Giorgio Armani — лучшая в мире, она не создает эффект кукольных глаз, ресницы выглядят очень натурально и ухоженно.

Хайлайтер Aurora российского бренда Sergey Naumov нравится мне настолько, что я даже отказалась от своего предвзятого отношения к блестящим частичкам в косметике. Наношу его совсем чуть-чуть на скулы, и лицо сразу приобретает более свежий вид. Очень редко пользуюсь подводкой для глаз, идеальную нашла у Serge Lutens, у нее сразу две кисточки, которыми можно нарисовать стрелки разных размеров. Не то, чтобы я в этом профессионал, но кисточки такие удобные, что даже у меня получается неплохо.