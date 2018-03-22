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Женщина не улыбается больше 40 лет
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Женщина не улыбается больше 40 лет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Личный архив
Еще в молодости Тэсс Кристиан приняла решение сдерживать эмоции и не улыбаться, потому что ее пугало появление морщин. Девушка научилась контролировать улыбку: даже когда ей весело и радостно, ее лицо остается невозмутимым. Сегодня Тэсс 53 года, и на ее лице нет морщин.
Кристиан утверждает, что не прибегала к помощи пластических хирургов, не делала подтяжек и не колола ботокс и гиалуроновую кислоту. Несмотря на всю странность этого метода сохранения молодости, некоторые эксперты косметологии утверждают, что он может быть эффективным. Ходят слухи, что даже звезда Ким Кардашьян учится контролировать улыбку.
Личный архив
Справа Тэсс в молодости
Конечно, научиться сдерживать улыбку весьма сложно, но для Тэсс Кристиан это не составило большого труда: девочка училась в строгой католической школе, и местные монахини не одобряли громкий смех и чрезмерное проявление эмоций. Став взрослой, Тэсс поняла, что серьезность ей даже к лицу, поскольку с улыбкой ее щеки становятся слишком большими.
Критикуют этот необычный метод психологи, которые уверены, что отсутствие улыбки неизбежно отразится на психическом здоровье человека, поскольку без проявления положительных эмоций перестает высвобождаться гормон счастья.
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