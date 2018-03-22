Видео-мастеркласс: как сделать контуринг лица

Визажист Марианна Невская показала Sobesednik.ru , как самостоятельно сделать контуринг лица шаг за шагом.

Коррекция, или контуринг, лица — один из самых популярных трендов. Это не удивительно: с помощью косметики и кистей вы можете «сделать» себе скулы, визуально уменьшить нос и лоб.

В погоне за попыткой выглядеть стройнее многие девушки сильно перебарщивают, и вместо аккуратного контуринга у них на лице появляются темные полоски, которые зачастую выглядят некрасиво и смешно.

Визажист Марианна Невская показала, как шаг за шагом сделать контуринг, который подойдет для обычной жизни, и как моментально исправить ошибки макияжа, если вы все-таки переборщили с косметикой.

Кроме того, Марианна дала несколько советов о том, как освежить образ: например, можно нанести немного хайлайтера и румян, чтобы лицо казалось более отдохнувшим.

Больше секретов красоты можно узнать в «Красивом „Собеседнике“».