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Видео-мастеркласс: как сделать контуринг лица
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Видео-мастеркласс: как сделать контуринг лица 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Визажист Марианна Невская показала Sobesednik.ru, как самостоятельно сделать контуринг лица шаг за шагом.
Коррекция, или контуринг, лица — один из самых популярных трендов. Это не удивительно: с помощью косметики и кистей вы можете «сделать» себе скулы, визуально уменьшить нос и лоб.
В погоне за попыткой выглядеть стройнее многие девушки сильно перебарщивают, и вместо аккуратного контуринга у них на лице появляются темные полоски, которые зачастую выглядят некрасиво и смешно.
Визажист Марианна Невская показала, как шаг за шагом сделать контуринг, который подойдет для обычной жизни, и как моментально исправить ошибки макияжа, если вы все-таки переборщили с косметикой.
Кроме того, Марианна дала несколько советов о том, как освежить образ: например, можно нанести немного хайлайтера и румян, чтобы лицо казалось более отдохнувшим.
Больше секретов красоты можно узнать в «Красивом „Собеседнике“».
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