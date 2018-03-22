Семь средств дешевле 200 рублей, которые работают лучше дорогих аналогов

Эффективная недорогая косметика — это не миф. Некоторые средства с ценником до 200 рублей способны даже заменить продукты люксовых брендов!

Бальзам для губ Baby lips от Maybelline

Бальзам для губ Baby lips Maybelline, цена: от 140 руб. VS Бальзам для губ и щек Givenchy Hydra Sparkling, цена: от 1 199 руб.

Приятно пахнет, имеет удобную форму и неплохо увлажняет — что еще нужно за такие деньги? Вслед за уходовой линейкой появились помады Electro, которые придают губам легкий оттенок. Классические бесцветные Baby lips по текстуре неплотные, поэтому оставляют красивый прозрачный блеск на губах.

Увлажняющая маска для ногтей от Holika Holika

Увлажняющая маска для ногтей Holika Holika, цена: от 137 руб. VS Маска для рук и ног Detoxifying Mask OrlyPro, цена: от 3 300 руб.

Корейская косметика отличается большим количеством продуктов узконаправленного действия. Увлажняющая маска для ногтей — одно из таких средств. Удобные патчи, похожие на напальчники, помогут увлажнить ногти и кожу вокруг них. Кроме того, маску можно использовать как подготовку ногтей к маникюру.

Цветной кайал от Kiko Milano

Кайал Kiko Milano, цена: от 170 руб. VS Карандаш для глаз MAC, цена: от 1 150 руб.

Стойкий карандаш успешно конкурирует с аналогами MAC или Dior. Покупатели ценят кайалы Kiko за высокую пигментированность, мягкую и гладкую текстуру, безопасность и, конечно, за демократичную цену.

Маскирующий карандаш Stop Problem от Michel Laboratory

Маскирующий карандаш Stop Problem, цена: от 98 руб. VS Кисточка-консилер Dior, цена: от 1 199 руб.

Недорогая палочка-выручалочка маскирует проблемные места и оказывает заживляющее и противовоспалительное действие. Для более эффективной маскировки пораженных участков стоит добавить консилер или праймер зеленого оттенка.

Тушь Great Lash от Maybelline

Тушь Great Lash Maybelline, цена: от 185 руб. VS Тушь для ресниц MAC, цена: от 1 690 руб.

Классика жанра — угольно-черный цвет, кисточка без инноваций, стойкий финиш. Кокетливый взгляд можно создать и с помощью туши не дороже 200 рублей.

Мицеллярная вода «Абсолютная нежность» от L’Oreal

Мицеллярная вода L’Oreal, цена: от 200 руб. VS Мицеллярная вода Sensibio H2O Bioderma, цена: от 1 905 руб.

Многие называют эту мицеллярную воду самой эффективной среди недорогой косметики. Приятный цветочный запах, отсутствие ощущения липкости, гипоаллергенный состав — неплохая альтернатива легендарной воде Bioderma.

Крапивный шампунь «Рецепты бабушки Агафьи»

Шампунь «Рецепты бабушки Агафьи», цена: от 84 руб. VS Шампунь-ванна Force Architecte Kerastase, цена: от 3 505 руб.

Каждый наслышан об удивительных средствах для волос от этой марки. Конечно, не стоит ожидать профессионального ухода, но шампунь определенно отрабатывает свои деньги: волосы становятся мягкими, увлажненными и долго остаются чистыми.

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